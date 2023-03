First Citizens Segera Akuisisi Silicon Valley Bank, Ini Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA – First Citizens BancShares Inc. dikabarkan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakuisisi Silicon Valley Bank (SVB) yang bangkrut awal bulan ini.

Berdasarkan sumber Bloomberg, Senin (27/3/2023), First Citizens berpotensi mencapai kesepakatan secepatnya pada hari Minggu untuk mengakuisisi Silicon Valley Bank yang kini di bawah kendali Federal Deposit Insurance Corp. Namun, saat ini belum ada keputusan akhir yang dibuat.

Perwakilan FDIC menolak berkomentar. First Citizens tidak segera menanggapi permintaan komentar Bloomberg.

Silicon Valley Bank menjadi bank AS terbesar yang bangkrut dalam lebih dari satu dekade, atau kolaps hanya dalam waktu kurang dari 48 jam setelah gagal menambah modal. Bank mengalami kerugian besar atas penjualan sekuritasnya karena suku bunga naik, membuat takut investor dan deposan yang dengan cepat mulai menarik uang mereka dari SVB.

Pada Jumat (27/3/2023), First Citizens yang berbasis di Raleigh, Carolina Utara memiliki nilai pasar sebesar US$8,4 miliar.

Mengutip laman resmi perusahaan, First Citizens didirikan sebagai Bank of Smithfield pada 1898 dengan modal hanya US$10.000. Bank ini semula adalah satu-satunya bank di Johnston County dan melayani pelanggan pertanian.

Setelah 17 tahun memimpin operasional bank, R.P. Holding terpilih sebagai presiden dan chairman First-Citizens Bank & Trust Company. Jaringan cabang bank pun membentang di luar Smithfield, ke Raleigh dan ke Carolina Utara bagian Timur pada 1935.

Pada 1957, setelah kematian R.P. Holding, kursi kepemimpinan diberikan kepada ketiga putranya, generasi kedua Holdings, yang semuanya berusia di bawah 32 tahun, yakni Robert Holding, Jr. sebagai Chairman, Lewis R. Holding sebagai Presiden dan Frank B. Holding menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pada era 1970-an, First Citizens membuka cabang di seluruh Carolina Utara. Pada 1974, perusahaan juga memindahkan kantor pusat dari Smithfield ke Raleigh, dan aset bank berhasil melampaui tonggak US$1 miliar.

First Citizens tercatat mulai mengoperasikan cabang pertama di luar negara bagian Carolina Utara ketika perusahaan mengakuisisi sebuah bank yang berbasis di West Virginia pada 1994.

Pada krisis 2008, First Citizens mengklaim tetap aman dan stabil, bahkan memasuki pasar baru. Pada 2009, Frank B. Holding, Jr. terpilih sebagai Chairman First Citizens. Dia, bersama saudara perempuannya, Hope Holding Bryant, mewakili generasi ketiga kepemimpinan keluarga Holding.

Perusahaan terus berkembang dan pada 2022, First Citizens melakukan dengan merger CIT. Aksi korporasi ini menandai tonggak penting bagi First Citizens dan menjadikan perusahaan sebagai 20 bank AS teratas berdasarkan ukuran aset.

