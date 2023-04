Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (4/4/2023) Seiring Penguatan Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat ke level 14.945 pada perdagangan hari ini, Selasa (4/4/2023).

Rupiah menguat di tengah penguatan dolar AS. Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka menguat 0,17 persen ke Rp14.945 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,09 persen ke 102,19.

Bersamaan dengan rupiah, dolar Hong Kong naik 0,01 persen, won Korea Selatan naik 0,66 persen, peso Filipina naik 0,21 persen, dan ringgit Malaysia naik 0,20 persen.

Sementara itu, mata uang di kawasan Asean tercatat melemah seperti yeng Jepang turun 0,23 persen, dolar Singapura turun 0,05 persen, rupee India turun 0,19 persen, yuan China turun 0,07 persen, dan baht Thailand turun 0,14 persen.

Macro Strategist Samuel Sekuritas Lionel Priadi dan Ekonom Samuel Sekuritas Arga Samudro mengatakan masih tebalnya ketidakpastian membuat pihaknya memperkirakan rupiah bergerak di rentang terbatas Rp15.555 - Rp15.575 per dolar AS hari ini.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan sepanjang pekan lalu rupiah memimpin pasar Asia dan terapresiasi sebesar 1,07 persen secara mingguan.

Kemarin, Badan Pusat Statistik merilis data inflasi Indonesia. Josua memperkirakan inflasi tahunan akan menurun menjadi 4,97 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya 5,47 persen yoy seiring dengan perlambatan inflasi inti menjadi 2,98 persen yoy.

"Rupiah diperkirakan akan berada di kisaran Rp14.900-Rp15.050 per dolar AS," ujarnya.

Selain itu, penguatan rupiah terjadi seiring Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi sebesar 0,18 persen pada Maret 2023 (month-to-month/mtm).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (4/4/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari InI

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.909 dan harga jual sebesar Rp14.929 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.33 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.820 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.120 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.800 15.100

E Rate 14.909 14.929

Bank Notes 14.820 15.120

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.28 WIB masing-masing sebesar Rp14.910 dan Rp14.930 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.840 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.040 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.840 15.040

E Rate 14.910 14.930

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.920 dan harga jual sebesar Rp14.940 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.800 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.150 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.750 15.100

E Rate 14.920 14.940

Bank Notes 14.800 15.150

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp14.964 dan Rp14.984

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.825 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.175 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.825 15.175

E Rate 14.964 14.984

Bank Notes 14.825 15.175

