Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp15.007, Cek Kurs di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari ini (3/4/2023)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpeluang mengalami fluktuasi di tengah sentimen keputusan OPEC+ untuk memangkas produksi minyak.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.17 WIB rupiah dibuka melemah 0,08 persen atau turun 12 poin ke level Rp15.007 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS terpantau mengalami penguatan sebesar 0,37 persen atau naik 0,38 poin ke 102,89.

Kendati demikian, pada pukul 09:57 WIB rupiah kembali melanjutkan tren penguatan bahkan menembus level Rp14.990 per dolar AS.

Bersamaan dengan penguatan rupiah, sejumlah mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak variatif. rupee India menguat 0,19 persen. Sedangkan, baht Thailand melemah 0,60 persen, ringgit Malaysia melemah 0,18 persen, peso Filipina melemah 0,35 persen, dilar Singapura melemah 0,21 persen, won Korea melemah 1,37 persen, hingga dolar Taiwan melemah 0,11 persen.

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini, Jumat (3/4/2023)?

