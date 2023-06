Top! BI Raih Penghargaan Regulator Makroekonomi Terbaik di Asia Pasifik 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific dari The Asian Bankers, setelah sebelumnya diperoleh pada 2020.

Kepala Departemen komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap terjaganya kinerja ekonomi Indonesia, serta kuatnya sinergi bauran kebijakan bank sentral.

Selain itu, hal ini juga menunjukkan bauran kebijakan ekonomi nasional mampu memperkuat ketahanan, mempercepat pemulihan, dan mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

“The Asian Bankers dalam penilaiannya memandang Bank Indonesia menunjukkan keunggulan dalam mengelola perekonomian sehingga berhasil menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi,” kata Erwin dikutip Rabu (14/6/2023).

Sedikitnya, ada tiga aspek utama menjadi pertimbangan keputusan The Asian Bankers. Pertama, konsistensi Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan moneter, yang didukung sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Erwin mengatakan sinergi tersebut mampu menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi, sehingga inflasi dapat lebih rendah dari perkiraan pasar dan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dapat kembali ke lintasan sebelum pandemi.

Kedua, BI secara konsisten juga menempuh kebijakan moneter yang front loaded, preemptive, dan forward looking sehingga dapat menurunkan ekspektasi inflasi dan mendorong inflasi inti kembali ke dalam kisaran 3,0±1%.

Ketiga, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation. melalui strategi triple intervention, baik di pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian ataupun penjualan SBN di pasar sekunder.

The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific Award merupakan penghargaan kepada Bank Sentral yang unggul dalam menjalankan perannya menjaga stabilitas makroekonomi.

Penghargaan ini diselenggarakan oleh The Asian Banker sebagai salah satu penyedia banking intelligence terkemuka sejak 1996, yang melakukan penilaian secara regular atas pencapaian bank sentral dan regulator jasa keuangan di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.

Adapun penghargaan yang diraih BI pada tahun ini disampaikan dalam acara Leadership Achievement Awards Ceremony pada 13 Juni 2023 di Bangkok, Thailand. Sejak 2020, BI meraih penghargaan dari The Asian Banker empat kali berturut-turut, yakni:

The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific pada 2020 Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific pada 2021 Best Conduct of Business Regulator in Asia Pacific pada 2022 The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific, pada 2023.

