Harga Saham Bank Jumbo (BMRI, BBRI, BBCA, Hingga PNBN) Kompak Menguat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank jumbo menjadi penggerak indeks harga saham gabungan (IHSG) pada sesi I perdagangan hari ini, Senin (7/8/2023). IHSG diistirahatkan pada level 6888,97 atau menguat 0,53 persen.

Secara sektoral, kenaikan indeks ini di paruh perdagangan tertopang sektor industri dasar (0,86 persen), finansial yang melonjak 0,78 persen. Selanjutnya ada sektor teknologi yang menguat 0,62 persen. Sedangkan sektor yang melemah hari ini adalah sektor kesehatan yang longsor -0,49 persen.

Dilihat lebih dalam, kenaikan IHSG seiring lonjakan harga saham bank jumbo atau kelompok bank dengan modal IV dan III. Adapun, saham bank KBMI IV yang menguat seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Dari kelompok KBMI UU ada Bank Syariah Indonesia, Bank Panin, hingga PT Bank Danamon Indonesia (BDMN).

Mengutip data Bursa Efek Indonesia, harga saham BBCA menguat 0,27 persen ke level Rp9.175 per saham. Laju penguatan juga terjadi pada saham BMRI yang menguat 2,60 persen loncat 150 poin ke level Rp5.925. Pada saat yang sama, kinerja harga saham BBRI menguat 2,69 persen atau loncat 150 poin ke level Rp5.725. Sementara BNI stagnan pada level Rp9.000.

Tak hanya itu, Bank Syariah Indonesia (BRIS) tercatat menguat 2,48 persen ke level Rp1.650 per lembar. Demikian juga Bank CIMB Niaga (BNGA) yang melaju aik 2,34 persen menjadi Rp1.750.

Selanjutnya Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) juga mencatat penghijauan 3,02 persen ke level Rp3.070 per saham. Ada juga Bank OCBC NISP yang menuat 2,07 persen ke level Rp1.235 per lembar saham hingga Bank Tabungan Negara (BBTN) yang mendaki 0,78 persen ke level Rp1.300 per saham.

Meski dominan bank jumbo di zona hijau, terdapat juga yang istirahat ke zona merah. Bank Mega Tbk. (MEGA) misalnya, bank milik salah satu orang terkaya di Indonesia itu parkir di zona merah 0,47 persen ke level Rp5.250 per saham, hal serupa juga terjadi pada Bank Permata Tbk. (BNLI) yang melemah 0,51 persen ke level Rp970.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News