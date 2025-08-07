Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit

Bank pelat merah seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN fokus pada strategi digital dan efisiensi biaya untuk menjaring dana murah di tengah persaingan ketat.
Ni Luh Anggela,Reyhan Fernanda Fajarihza
Ni Luh Anggela & Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 08:30
Share
Logo Bank BUMN (BBRI, BBNI, BBTN, BMRI). Dok Istimewa
Logo Bank BUMN (BBRI, BBNI, BBTN, BMRI). Dok Istimewa
Ringkasan Berita
  • Bank pelat merah seperti BTN, BNI, BRI, dan Bank Mandiri fokus pada strategi penghimpunan dana murah melalui penguatan layanan digital dan peningkatan efisiensi biaya dana.
  • BTN mengarahkan strategi pada pengelolaan terpusat dan ekspansi ekosistem nasabah, sementara BNI memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat current account saving account (CASA).
  • BRI dan Bank Mandiri meningkatkan porsi dana murah dengan mengembangkan infrastruktur pembayaran digital dan layanan berbasis aplikasi, seperti BRImo dan Livin' by Mandiri.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Dana murah kini menjadi incaran perbankan di tengah tantangan beban biaya dana, yang pada akhirnya meningkatkan persaingan. Lalu, bagaimana strategi bank pelat merah atau Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN dalam menjaring tabungan dan giro?

Dilansir dari Laporan Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI), suku bunga simpanan berjangka bank masih mengalami peningkatan pada Juni 2025 yang berdampak pada kenaikan biaya bunga, terutama untuk tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 24 bulan. Secara rinci, masing-masing sebesar 4,86%; 5,75%; dan 4,55% setelah pada Mei 2025 tercatat sebesar 4,83%; 5,71%; dan 4,38%.

Sementara, untuk tenor 12 bulan relatif stabil sebesar 5,07% dan tenor 6 bulan sebesar 6,03% atau menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar 6,07%. Namun, pada periode yang sama, simpanan masyarakat mengalami perbaikan dengan total kenaikan sebesar 6,6% YoY, dari 3,8% YoY pada Mei 2025.

Baca Juga : Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

Di tengah kondisi industri yang menyasar dana murah berupa tabungan dan giro, berikut rangkuman strategi bank BUMN seperti BTN, BNI, BRI, dan Bank Mandiri dalam mempertebal dana murah mereka.

BTN

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit

Gedung Bank Tabungan Negara (BTN)/dok. BTN

BTN saat ini memperkuat strategi penghimpunan dana murah pada semester II/2025, melalui pengelolaan terpusat dan ekspansi ekosistem nasabah. Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan menyampaikan dana pihak ketiga (DPK) segmen retail BTN mencapai Rp65,65 triliun hingga akhir Mei 2025, atau sekitar 93,5% dari target semester berjalan.

Tabungan institusi masih mendominasi kontribusi DPK BTN. Sementara, pertumbuhan dana ritel individu terutama dari tabungan transaksional memiliki ruang yang besar untuk peningkatan.

“Target dana ritel atau nasabah perorangan itu sekitar Rp3 triliun per bulan, belum termasuk dari UMKM. Tren itu sudah terlihat sejak Juli dan diharapkan pertumbuhannya konsisten,” kata Rully dalam media briefing di Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).

Adapun, kata dia, pertumbuhan DPK secara keseluruhan ditargetkan sekitar 2% di atas pertumbuhan kredit. Lebih lanjut, Rully menuturkan bahwa penguatan dana murah dilakukan secara terukur dan berbasis eksekusi di lapangan, dengan memusatkan seluruh pengelolaan tabungan, giro, dan deposito ke dalam divisi khusus untuk pendanaan ritel.

Tujuannya, untuk memperkuat fokus pada penghimpunan dana murah yang berkelanjutan melalui produk-produk transaksional yang efisien dari sisi biaya dana atau cost of fund.

Untuk menopang pertumbuhan dana ritel, Rully menuturkan bahwa BTN mengarahkan fokus pada tiga area strategis. Pertama, menggarap potensi nasabah UMKM dan nasabah payroll berdasarkan pemetaan nasional yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lapangan.

Kedua, memaksimalkan potensi bisnis lokal di sekitar kantor cabang, khususnya dari sektor properti, pendidikan, dan kesehatan. Terakhir, memperkuat hubungan dengan nasabah eksisting khususnya yang terkait dengan core business BTN di Housing Ecosystem melalui peningkatan kepemilikan produk, termasuk integrasi layanan digital lewat Bale by BTN.

Selain itu, BTN juga akan meluncurkan bisnis Private Banking untuk mendongkrak pendanaan. Bisnis ini menyasar segmen teratas dengan minimal rekening mulai dari Rp15 miliar karena potensinya yang masih sangat besar.

BNI

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit

Nasabah melakukan transaksi menggunakan anjungan tunai mandiri di kantor cabang BNI, Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

BNI menerapkan strategi penguatan struktur pendanaan dan mendorong digitalisasi usai Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,25%.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menilai bahwa pelonggaran kebijakan moneter ini menjadi peluang besar bagi pertumbuhan kredit dan pemulihan ekonomi nasional, utamanya dalam memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat serta pelaku usaha.

“BNI semakin fokus mengoptimalkan efisiensi struktur pendanaan dengan memperkuat current account saving account [CASA] berbasis transaksi,” kata Okki dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

Menurutnya, kanal digital yang dimiliki perseroan menjadi penggerak utama dalam memperbesar porsi dana murah, sekaligus menekan biaya dana agar tetap kompetitif di tengah tren suku bunga rendah.

Okki menyebut bahwa langkah ini diiringi dengan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif melalui pendekatan yang terukur dan selektif. Harapannya, dengan menjaga kualitas aset seiring prinsip kehati-hatian, imbal hasil alias yield yang optimal dan berkelanjutan juga dapat dihasilkan. Selain itu, upaya lainnya juga mencakup perluasan akses layanan pembiayaan melalui transformasi digital.

“Digitalisasi tidak hanya memangkas biaya, tapi juga menciptakan nilai baru dari sisi fee-based income, sehingga memperkuat struktur pendapatan secara keseluruhan,” tambahnya.

Halaman
  1. 1
  2. 2
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela & Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin
Premium
37 menit yang lalu

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance
Premium
2 jam yang lalu

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

Dana Murah CIMB Niaga (BNGA) Menebal, Capai Rp180,64 Triliun pada Semester I/2025

Dana Murah CIMB Niaga (BNGA) Menebal, Capai Rp180,64 Triliun pada Semester I/2025

BI Rate Dipangkas, BNI (BBNI) Optimalkan Penguatan Dana Murah

BI Rate Dipangkas, BNI (BBNI) Optimalkan Penguatan Dana Murah

Perebutan Dana Murah Makin Sengit

Perebutan Dana Murah Makin Sengit

JP Morgan Trims Mandiri (BMRI) Stake on EGMS Day

JP Morgan Trims Mandiri (BMRI) Stake on EGMS Day

Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI

Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

Ekonomi Tumbuh 5,12%, IHSG Menghijau Disokong Saham Big Banks BMRI, BBCA, BBRI

Ekonomi Tumbuh 5,12%, IHSG Menghijau Disokong Saham Big Banks BMRI, BBCA, BBRI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit
Perbankan
1 jam yang lalu

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit

Aset Dana Pensiun per Juni 2025 Tembus Rp1,5 Triliun
Multifinance
11 jam yang lalu

Aset Dana Pensiun per Juni 2025 Tembus Rp1,5 Triliun

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025
Perbankan
12 jam yang lalu

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM
Korporasi
13 jam yang lalu

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun
Perbankan
13 jam yang lalu

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

Bank Multiarta Sentosa Milik Wings Group Raup Laba Rp99,87 Miliar pada Semester I/2025
Perbankan
13 jam yang lalu

Bank Multiarta Sentosa Milik Wings Group Raup Laba Rp99,87 Miliar pada Semester I/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

2

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

3

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

4

Ditanya soal Peluang Melantai di Bursa (IPO), Begini Kata BCA Syariah

5

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

LKM Koperasi Simpan Pinjam Dinilai Terpinggirkan, Akses Pertanyakan Arah Kebijakan Pemerintah

LKM Koperasi Simpan Pinjam Dinilai Terpinggirkan, Akses Pertanyakan Arah Kebijakan Pemerintah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 50 M Untuk Pembangunan Taman Bendera Pusaka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

2

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

3

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

4

Ditanya soal Peluang Melantai di Bursa (IPO), Begini Kata BCA Syariah

5

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025