Syarat dan Cara Mengajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Terbaru

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah guna memperkuat permodalan usaha, pengembangan serta meningkatkan pembiayaan UMKM dengan suku bunga murah. Lantas apa saja syarat dan cara pengajuan pinjaman KUR BRI 2025?

Untuk diketahui, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) merupakan salah satu bank penyalur KUR. Bank pelat merah ini bahkan menjadi bank penyalur KUR terbesar di Indonesia.

Mengutip laman resminya, sepanjang 2024 BBRI menyalurkan KUR sebesar Rp184,98 triliun, menjadikannya yang tertinggi di antara perbankan nasional lainnya.

Penyaluran KUR BRI menjangkau lebih dari 4 juta pelaku UMKM di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun KUR BRI sendiri terdiri atas dua jenis yaitu KUR Mikro Bank BRI dan KUR Kecil Bank BRI. Perbedaan dari kedua jenis KUR ini yakni batas plafon pinjaman.

KUR Mikro Bank BRI merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan (unbankable). Produk ini menyediakan plafond hingga Rp50 juta.

Sementara, KUR Kecil Bank BRI merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan (unbankable) dengan plafond lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.

Berikut syarat dan cara mengajukan KUR BRI 2025.

Persyaratan Calon Debitur:

KUR Mikro Bank BRI

Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak



Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan



Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit



Persyaratan administrasi yakni Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha

KUR Kecil Bank BRI

Mempunyai usaha produktif dan layak



Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit



Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan



Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

Setelah calon debitur telah memenuhi persyaratan yang ada, berikut persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Persyaratan:

KUR Mikro Bank BRI

Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur



Jenis Pinjaman:



- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun

- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun



Suku bunga 6% efektif per tahun



Bebas biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil Bank BRI

Pinjaman Rp50 juta-Rp 500 juta



Jenis Pinjaman:



- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun

- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun



Suku bunga 6% efektif per tahun



Agunan sesuai dengan peraturan bank

Lantas bagaimana cara mengajukan KUR BRI? Debitur dapat melakukan pengajuan baik secara daring (online) atau langsung mengunjungi kantor cabang BRI terdekat (offline).

Cara Pengajuan KUR BRI Via Online

Buka laman https://kur.bri.co.id. Login dengan akun terdaftar





Klik “Ajukan Pinjaman KUR”, baca halaman syarat dan ketentuan, lalu klik “Saya adalah nasabah BRI” serta “Setuju dan Ajukan Pinjaman”





Klik kotak “I'm not a Robot” lalu isi data diri dan data usaha secara lengkap





Unggah dokumen yang diminta, seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha





Klik “Selanjutnya”, lalu klik “Hitung Angsuran” untuk melihat jumlah angsuran yang akan dibayar





Klik “Ajukan Pinjaman” dan kemudian muncul halaman pengajuan informasi mengenai disetujui tidaknya pinjaman yang diajukan





Setelah pengajuan KUR BRI secara online selesai, nasabah menunggu jadwal survei secara fisik oleh petugas.

Cara Pengajuan KUR BRI Via Offline