Syarat dan Cara Mengajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Terbaru

Ajukan KUR BRI 2025 dengan suku bunga 6% per tahun. Pengajuan bisa online di kur.bri.co.id atau langsung ke kantor cabang BRI.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 10:45
Ilustrasi KUR BRI 2024. Simak syarat, cara pengajuan, dan tabel KUR BRI/bri.co.id
Ilustrasi KUR BRI 2024. Simak syarat, cara pengajuan, dan tabel KUR BRI/bri.co.id
Ringkasan Berita
  • KUR BRI 2025 menawarkan dua jenis pinjaman, yaitu KUR Mikro dengan plafon hingga Rp50 juta dan KUR Kecil dengan plafon Rp50 juta hingga Rp500 juta, keduanya dengan suku bunga 6% per tahun.
  • Calon debitur harus memiliki usaha produktif dan layak, tidak sedang menerima kredit dari bank lain kecuali kredit konsumtif, dan memenuhi persyaratan administrasi seperti KTP dan surat izin usaha.
  • Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi atau secara langsung di kantor cabang BRI dengan membawa dokumen yang diperlukan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah guna memperkuat permodalan usaha, pengembangan serta meningkatkan pembiayaan UMKM dengan suku bunga murah. Lantas apa saja syarat dan cara pengajuan pinjaman KUR BRI 2025?

Untuk diketahui, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) merupakan salah satu bank penyalur KUR. Bank pelat merah ini bahkan menjadi bank penyalur KUR terbesar di Indonesia.

Mengutip laman resminya, sepanjang 2024 BBRI menyalurkan KUR sebesar Rp184,98 triliun, menjadikannya yang tertinggi di antara perbankan nasional lainnya. 

Penyaluran KUR BRI menjangkau lebih dari 4 juta pelaku UMKM di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun KUR BRI sendiri terdiri atas dua jenis yaitu KUR Mikro Bank BRI dan KUR Kecil Bank BRI. Perbedaan dari kedua jenis KUR ini yakni batas plafon pinjaman. 

KUR Mikro Bank BRI merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan (unbankable). Produk ini menyediakan plafond hingga Rp50 juta. 

Sementara, KUR Kecil Bank BRI merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan (unbankable) dengan plafond lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.

Berikut syarat dan cara mengajukan KUR BRI 2025.

Persyaratan Calon Debitur:

KUR Mikro Bank BRI

  1. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak

  2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan

  3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit

  4. Persyaratan administrasi yakni Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha

KUR Kecil Bank BRI

  1. Mempunyai usaha produktif dan layak

  2. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit

  3. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan

  4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

Setelah calon debitur telah memenuhi persyaratan yang ada, berikut persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Persyaratan:

KUR Mikro Bank BRI

  1. Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur

  2. Jenis Pinjaman:

    - Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun
    - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun

  3. Suku bunga 6% efektif per tahun

  4. Bebas biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil Bank BRI

  1. Pinjaman Rp50 juta-Rp 500 juta

  2. Jenis Pinjaman:

    - Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun
    - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun

  3. Suku bunga 6% efektif per tahun

  4. Agunan sesuai dengan peraturan bank

Lantas bagaimana cara mengajukan KUR BRI? Debitur dapat melakukan pengajuan baik secara daring (online) atau langsung mengunjungi kantor cabang BRI terdekat (offline).

Cara Pengajuan KUR BRI Via Online

  • Buka laman https://kur.bri.co.id. Login dengan akun terdaftar

  • Klik “Ajukan Pinjaman KUR”, baca halaman syarat dan ketentuan, lalu klik “Saya adalah nasabah BRI” serta “Setuju dan Ajukan Pinjaman”

  • Klik kotak “I'm not a Robot” lalu isi data diri dan data usaha secara lengkap

  • Unggah dokumen yang diminta, seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha

  • Klik “Selanjutnya”, lalu klik “Hitung Angsuran” untuk melihat jumlah angsuran yang akan dibayar

  • Klik “Ajukan Pinjaman” dan kemudian muncul halaman pengajuan informasi mengenai disetujui tidaknya pinjaman yang diajukan

  • Setelah pengajuan KUR BRI secara online selesai, nasabah menunggu jadwal survei secara fisik oleh petugas.

Cara Pengajuan KUR BRI Via Offline

  • Kunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan

  • Jika belum memiliki rekening BRI, calon nasabah bisa membuka rekening baru di tempat yang sama

  • Sampaikan maksud Anda untuk mengajukan KUR kepada petugas bank

  • Ikuti proses wawancara dan verifikasi data yang akan dilakukan oleh petugas bank

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

