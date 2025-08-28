Francis Lay Resmi jadi Komisaris Leasing Besutan Boy Tohir-Jerry Ng (BFIN)

Francis Lay Sioe Ho diangkat sebagai Presiden Komisaris BFI Finance, menggantikan Kusmayanto Kadiman, setelah mendapat persetujuan OJK pada 27 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) atau BFI Finance resmi mengangkat Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Komisaris baru.

Keputusan ini menjadi resmi setelah turunnya restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-236/PL.02/2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Francis Lay Sioe Ho.

Adapun, leasing yang dikendalikan oleh Jerry Ng dan Boy Tohir melalui Trinugraha Capital Sutadi ini menerima surat keputusan OJK tersebut pada 27 Agustus 2025.

“Sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada tanggal 30 Januari 2025, maka menyetujui pengangkatan Bpk. Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Komisaris Perseroan,” kata Direktur BFI Finance Sudjono dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (28/8/2025).

Dia melanjutkan, Francis Lay Sioe Ho menggantikan Kusmayanto kadiman dengan masa jabatan efektif secepat-cepatnya 6 bulan sejak ditutupnya rapat 30 Januari 2025.

Masa jabatan Kusmayanto sebagai Presiden Komisaris berakhir setelah Francis Lay Sioe Ho efektif menjabat.

“Bpk. Francis Lay Sioe Ho telah sah dan dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan,” ujar Sudjono.





Profil Francis Lay

Francis Lay Sioe Ho merupakan Presiden Direktur BFI Finance Indonesia sejak 1986 dan juga Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak 2021.

Sebelumnya, dia juga pernah bekerja di Kementerian Keuangan Singapura (1972—1973), kemudian bergabung dengan PT Indovest (1975—1980).

Adapun, pria yang telah berpengalaman dalam industri pembiayaan lebih dari 40 tahun ini merupakan lulusan dari National University of Singapore (NUS) pada 1972 dan Asian Institute of Management (AIM) Filipina pada 1975.