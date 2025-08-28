Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Francis Lay Resmi jadi Komisaris Leasing Besutan Boy Tohir-Jerry Ng (BFIN)

Francis Lay Sioe Ho diangkat sebagai Presiden Komisaris BFI Finance, menggantikan Kusmayanto Kadiman, setelah mendapat persetujuan OJK pada 27 Agustus 2025.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:16
Share
Nasabah menunggu antrean di kantor cabang BFI Finance di Jakarta. / Bisnis-Suselo Jati
Nasabah menunggu antrean di kantor cabang BFI Finance di Jakarta. / Bisnis-Suselo Jati

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) atau BFI Finance resmi mengangkat Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Komisaris baru.

Keputusan ini menjadi resmi setelah turunnya restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-236/PL.02/2025 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Francis Lay Sioe Ho.

Adapun, leasing yang dikendalikan oleh Jerry Ng dan Boy Tohir melalui Trinugraha Capital Sutadi ini menerima surat keputusan OJK tersebut pada 27 Agustus 2025. 

“Sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada tanggal 30 Januari 2025, maka menyetujui pengangkatan Bpk. Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Komisaris Perseroan,” kata Direktur BFI Finance Sudjono dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (28/8/2025).

Dia melanjutkan, Francis Lay Sioe Ho menggantikan Kusmayanto kadiman dengan masa jabatan efektif secepat-cepatnya 6 bulan sejak ditutupnya rapat 30 Januari 2025. 

Masa jabatan Kusmayanto sebagai Presiden Komisaris berakhir setelah Francis Lay Sioe Ho efektif menjabat.

Baca Juga

“Bpk. Francis Lay Sioe Ho telah sah dan dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan,” ujar Sudjono.

Profil Francis Lay

Francis Lay Sioe Ho merupakan Presiden Direktur BFI Finance Indonesia sejak 1986 dan juga Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak 2021. 

Sebelumnya, dia juga pernah bekerja di Kementerian Keuangan Singapura (1972—1973), kemudian bergabung dengan PT Indovest (1975—1980).

Adapun, pria yang telah berpengalaman dalam industri pembiayaan lebih dari 40 tahun ini merupakan lulusan dari National University of Singapore (NUS) pada 1972 dan Asian Institute of Management (AIM) Filipina pada 1975.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)
Premium
11 menit yang lalu

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)

Tommy Soeharto’s Humpuss Maritim (HUMI) Eyes Business Expansion, Earnings Growth
Premium
1 jam yang lalu

Tommy Soeharto’s Humpuss Maritim (HUMI) Eyes Business Expansion, Earnings Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BFIN, Backed by Boy Thohir & Jerry Ng, Eyes Continued Profit Momentum

BFIN, Backed by Boy Thohir & Jerry Ng, Eyes Continued Profit Momentum

Peluang Emiten Multifinance Boy Thohir & Jerry Ng (BFIN) Lanjutkan Momentum Cuan

Peluang Emiten Multifinance Boy Thohir & Jerry Ng (BFIN) Lanjutkan Momentum Cuan

Laba Bersih BFI Finance (BFIN) Tumbuh 11,1% per Juni 2025

Laba Bersih BFI Finance (BFIN) Tumbuh 11,1% per Juni 2025

Prospek Terkini Bank Jago (ARTO), Emiten Perbankan Digital Jerry Ng

Prospek Terkini Bank Jago (ARTO), Emiten Perbankan Digital Jerry Ng

Kena OTT KPK, Gaji Wamen dan Komisaris Immanuel Ebenzer Tembus Rp4,6 Miliar Tiap Bulan

Kena OTT KPK, Gaji Wamen dan Komisaris Immanuel Ebenzer Tembus Rp4,6 Miliar Tiap Bulan

PGAS, ELSA, MTEL Kompak Gelar RUPSLB Pekan Terakhir Agustus 2025

PGAS, ELSA, MTEL Kompak Gelar RUPSLB Pekan Terakhir Agustus 2025

BI Rate Turun dan Ekonomi Membaik, Multifinance Yakin Kredit Naik pada Semester II/2025

BI Rate Turun dan Ekonomi Membaik, Multifinance Yakin Kredit Naik pada Semester II/2025

Ekonom: BI Rate Turun jadi Angin Segar Multifinance saat Pasar Otomotif Lesu

Ekonom: BI Rate Turun jadi Angin Segar Multifinance saat Pasar Otomotif Lesu

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Francis Lay Resmi jadi Komisaris Leasing Besutan Boy Tohir-Jerry Ng (BFIN)
Multifinance
24 menit yang lalu

Francis Lay Resmi jadi Komisaris Leasing Besutan Boy Tohir-Jerry Ng (BFIN)

Transaksi E-Wallet Tumbuh 88%, Bakal Lebih Populer dari Kartu Kredit dan Debit?
Fintech
55 menit yang lalu

Transaksi E-Wallet Tumbuh 88%, Bakal Lebih Populer dari Kartu Kredit dan Debit?

OCBC Ikut Jembatani Sinergi Industri Manufaktur Indonesia dan China
Perbankan
55 menit yang lalu

OCBC Ikut Jembatani Sinergi Industri Manufaktur Indonesia dan China

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis
Asuransi
4 jam yang lalu

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

Syarat dan Cara Mengajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Terbaru
Perbankan
1 jam yang lalu

Syarat dan Cara Mengajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Terbaru

Warga RI Lebih Pilih Cicil Bayar Asuransi, Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025
Asuransi
2 jam yang lalu

Warga RI Lebih Pilih Cicil Bayar Asuransi, Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bank Mandiri (BMRI) Ungkap Dampak Penurunan BI Rate ke Kinerja

2

Laba Bersih BTN Rp1,7 Triliun pada Semester I/2025

3

Inovasi KPR Warga Penghasilan Rendah Digodok, Cicilan Rp1 Juta per Bulan

4

Pakar Hukum: Istilah Kartel Tidak Tepat dalam Kasus Suku Bunga Pinjol

5

LPS Siap Jalankan Penjaminan Polis, Tunggu Rampungnya Aturan Pemerintah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sebrangi Laut Tiap Hari Demi Sekolah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bank Mandiri (BMRI) Ungkap Dampak Penurunan BI Rate ke Kinerja

2

Laba Bersih BTN Rp1,7 Triliun pada Semester I/2025

3

Inovasi KPR Warga Penghasilan Rendah Digodok, Cicilan Rp1 Juta per Bulan

4

Pakar Hukum: Istilah Kartel Tidak Tepat dalam Kasus Suku Bunga Pinjol

5

LPS Siap Jalankan Penjaminan Polis, Tunggu Rampungnya Aturan Pemerintah