Bank Mandiri Kenalkan Fitur Livin Around The World di 3 Negara

Bisnis.com, TAIPEI - Selaras dengan peringatan HUT ke-78 RI Bank Mandiri juga menyambangi 3 negara, yaitu Taiwan, Singapura dan Malaysia untuk mengenalkan fitur Livin’ Around The World. Dihadiri oleh puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tiga negara tersebut, Bank Mandiri ikut memeriahkan acara Pesta Rakyat dengan memberikan sederet program promosi khusus PMI.



Antara lain, reward hingga Rp 500 ribu untuk pembukaan rekening baru melalui Livin’, dan aktivasi Livin’ bagi nasabah eksisting Bank Mandiri sebesar Rp 300 ribu. Hingga cashback langsung bila melakukan pembelian tiket pesawat melalui fitur Livin’ Sukha hingga Rp 500 ribu.



Acara yang digelar secara serentak di tiga negara ini juga dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo serta Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Timothy Utama pada Minggu (20/8) di Taipei, Singapura dan Johor Baru, Malaysia.



Dalam acara tersebut, Bank Mandiri juga mengenalkan fitur transfer valas di Livin’ by Mandiri untuk memudahkan PMI mengirim uang dari mancanegara ke Tanah Air ataupun sebaliknya. Sebabnya, fitur yang diluncurkan pada awal tahun ini pun telah menjadi salah satu layanan yang paling banyak digunakan nasabah di luar negeri.



Tercatat sejak 15 Februari hingga 10 Agustus 2023 ini, jumlah transfer valas melalui Livin’ by Mandiri sudah mencapai Rp 37,2 miliar dan lebih dari 20 ribu pengguna aktif, dengan tren yang terus menanjak.

Tak cuma itu, sebagai upaya untuk lebih memanjakan nasabah, Bank Mandiri menghadirkan fitur pembukaan Rekening Valas dengan 10 pilihan mata uang asing.



Mulai dari Dollar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Dollar Singapura (SGD), Poundsterling (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), Yen Jepang (JPY), Ringgit Malaysia (MYR), Dollar Hong Kong (HKD) dan Baht Thailand (THB).

“Dengan adanya inovasi ini, Bank Mandiri memudahkan nasabah untuk lebih nyaman transfer ke luar negeri sesuai kebutuhan secara cepat, murah, utuh dan mudah tanpa harus berpindah aplikasi,” terang Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi di Taipei, Minggu (20/8).



Pada kesempatan yang sama, Bank Mandiri juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan nilai tambah serta solusi pengelolaan keuangan kepada komunitas Diaspora Indonesia di luar negeri.

“Hal ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi finansial kepada masyarakat Indonesia sekaligus upaya kami untuk memberikan rasa aman, perlindungan dan memberi nilai tambah untuk mewujudkan kesejahteraaan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” pungkas Darmawan.

