BRI Terus Wujudkan Transformasi Culture Untuk Kinerja Berkelanjutan

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga tahun sudah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusung core values AKHLAK sebagai pedoman berperilaku dan bertindak seluruh insan di Perusahaan BUMN. Bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), pada Selasa (4/9) dirayakan sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) implementasi AKHLAK dengan mengambil tempat di Menara BRILiaN, Jakarta.

Acara yang dihadiri Menteri BUMN RI Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN RI Rosan Roeslani, Deputi SDM & TI Kementerian BUMN RI Tedi Bharata, jajaran Direksi BUMN, perwakilan insan-insan BUMN, hingga pengurus FHCI tersebut mengusung tema “AKHLAK untuk Indonesia”. Melalui acara ini, BUMN berkomitmen nyata dalam memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong inovasi dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks di dunia bisnis.

“AKHLAK lebih dari sebatas slogan, namun harus tertanam di keseharian secara konsisten, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkup yang lebih luas, dan penerapan nilai AKHLAK diharapkan dapat memfasilitasi transformasi sumber daya manusia di BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.” ujar Erick Thohir.

Hal yang sama dimaknai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI selaku bank dengan komitmen melahirkan insan yang unggul dan membanggakan dalam proses bisnisnya. Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mencontohkan dengan menggencarkan aksi leadership yang baik untuk para pekerjanya.

“Peran Leaders sangat penting & diperlukan untuk menjaga lingkungan kita, menjadi contoh atau role model, sehingga mampu menggerakkan resources/team lebih produktif. Hal ini penting untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk mencapai visi dan misi perusahaan”, ucap Agus.

Dalam acara tersebut, turut hadir jajaran Direksi BRI di antaranya, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Human Capital BRI Agus Winardono, Direktur Digital & TI BRI Arga M Nugraha selaku perwakilan BUMN Muda, dan SEVP Change Management & Transformation Office BRI Harsya Wardhana Prasetyo.

Seperti diketahui, sejak diperkenalkan oleh Menteri BUMN RI, Erick Thohir, AKHLAK telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja dan perilaku sehari-hari di lingkungan Grup BUMN. Perjalanan implementasi nilai-nilai AKHLAK dimulai dari tahap kesadaran dan pemahaman (Awareness & Understanding), yang melibatkan berbagai kegiatan untuk membangun pemahaman SDM BUMN terhadap perubahan perilaku dan budaya.

Setelah itu, dilakukan tahap intervensi dimana BUMN melakukan upaya perubahan perilaku dan budaya AKHLAK secara terencana. Sekarang, perjalanan AKHLAK memasuki tahap penerimaan dimana seluruh SDM BUMN mendukung perubahan perilaku dan budaya AKHLAK.

Termasuk di antaranya BRI yang mengimplementasikan core values AKHLAK dengan bentuk menjaring talenta unggul di Indonesia melalui program BRILiaN Future Leader Program (BFLP) yang rutin diadakan setiap tahunnya. Program tersebut merupakan salah satu dari beragam inisiatif BRI dalam mengembangkan SDM, alhasil upaya BRI pun telah diakui oleh berbagai pihak.

Di antaranya, bank dengan jaringan terluas di Indonesia ini meraih penghargaan Best Company to Work for in Asia 2022. Penghargaan ini menjadi kali kedua bagi perseroan mendapatkan apresiasi terhadap komitmennya dalam mengembangkan para karyawannya. Selain itu, BRI juga mendapatkan predikat sebagai Most Caring Companies dalam ajang WE CARE 2022.

“Kami terus menempuh strategi untuk mencapai aspirasi BRI sebagai ‘The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia’ dimana salah satu enabler-nya adalah Home to The Best Talent,” pungkasnya.

