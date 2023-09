Rupiah Awal Pekan Ini Loyo, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Senin (25/9/2023)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Senin (25/9/2023), mengalami pelemahan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Senin (25/9/2023), mengalami pelemahan. Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.17 WIB, rupiah dibuka melemah 0,11 persen atau 16,5 poin ke posisi Rp15.391. Kendati rupiah melemah, indeks dolar terpantau menguat 0,01 persen ke posisi 105,597.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia pun bergerak bervariasi. Di mana, yen Jepang terparkir di zona merah 0,03 persen, di sisi lain dolar Hong Kong mengalami penguatan 0,04 persen, sementara dolar Singapura melemah 0,10 persen.

Tak hanya itu, dolar Taiwan nyatanya melemah 0,02 persen, won Korea justru naik 0,11 persen diikuti oleh peso Filipina yang menguat 0,04 persen.

Selanjutnya, rupee India mengalami penguatan 0,19 persen, sedangkan yuan China mengalami pelemahan 0,06 persen. Kemudian, ringgit Malaysia menguat 0,10 persen, namun baht Thailand terparkir di zona merah dengan penurunan 0,03 persen.

Sebagai informasi, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan dolar AS tercatat diperdagangkan sideways karena data PMI AS terbaru memberikan sinyal beragam mengenai kondisi perekonomian AS pekan lalu.

S&P Global US Manufacturing PMI tercatat sebesar 48,9, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 47,9, sedangkan S&P Global Services PMI turun menjadi 50,2 dari sebelumnya 50,5.

Pekan lalu, di antara mata uang G-10, yen Jepang mengalami depresiasi paling besar setelah pertemuan Bank Sentra Jepang (BoJ). BoJ mempertahankan suku bunga di -0,1 persen, diikuti oleh sinyal bahwa BoJ akan mempertahankan sikap dovish karena ketidakpastian yang masih tinggi.Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI hari ini, Senin (25/9/2023)?

1. Kurs Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 09.12 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.382 dan harga jual Rp15.402 berdasarkan special rate atau e-Rates. Sementara secara TT Counter dan Bank Notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.210 dengan harga jual Rp15.510.

2. Kurs Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 09.05 WIB dengan harga beli Rp15.376 dan harga jual Rp13.396Sedangkan, secara TT Counter dan Bank Notes, harga beli Rp15.195 dan harga jual Rp15.545.

3. Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan kurs dolar rupiah pukul 08.57 WIB, di mana, harga beli dolar AS senilai Rp15.360 dan harga jual Rp15.380 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter dan Bank Notes, masing-masing harga beli dolar AS Rp15.200 dengan harga jual Rp15.550

4. Kurs Dolar AS di BRI Hari Ini

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dalam pembaruan pukul 09.10 WIB, menetapkan kurs jual beli yang mengacu pada kalkulator kurs e-rates, dengan harga Rp15.375 dan Rp15.399Sementara, secara TT Counter, pihaknya mematok Rp15.320 dan harga jual Rp15.470.

