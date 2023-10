Kucuran Kredit Bank Mandiri (BMRI) ke Segmen Wholesale Tembus Rp655 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (BMRI) telah menyalurkan kredit ke segmen wholesale sebesar Rp655,91 triliun per Agustus 2023, naik 13,05 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan secara bank only, perseroan membukukan kredit Rp996,87 triliun per Agustus 2023, naik 12,34 persen yoy.

Kucuran kredit BMRI paling banyak disalurkan ke segmen wholesale. "Secara portofolio, pembiayaan ke segmen wholesale berkontribusi sebesar 65,8 persen dari total portofolio kredit perseroan hingga saat ini," ujar Indah dalam keterangan tertulis pada Jumat (6/10/2023).

Bank Mandiri memang gencar menyasar pasar wholesale di Indonesia. Emiten bank berkode BMRI ini juga optimistis segmen wholesale memiliki potensi yang masih besar.

Hingga akhir tahun, Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit korporasi yang termasuk dalam wholesale bisa tumbuh di kisaran 9 persen hingga 10 persen. "Guna mencapai target tersebut, perseroan tetap berfokus pada berbagai sektor yang menjadi expertise Bank Mandiri dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tutur Indah.

Dalam meraup pasar wholesale, Bank Mandiri juga mengandalkan platform digital Kopra by Mandiri. Menurutnya, Kopra by Mandiri telah memberikan solusi komprehensif terhadap seluruh aspek ekosistem bisnis nasabah wholesale, yang mencakup trade, payment, collection, liquidity, dan value chain financing.

Sementara Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria mengatakan Kopra by Mandiri mampu mendorong percepatan arus transaksi bisnis nasabah yang utamanya merupakan pelaku usaha atau korporasi.

Tercatat, Kopra by Mandiri sendiri telah mengelola transaksi senilai Rp12.449 triliun akhir Agustus 2023. Pengguna Kopra by Mandiri juga meningkat 134 persen yoy menjadi 146 ribu lebih pengguna.

“Dorongan transformasi digitalisasi yang kuat dari perusahaan-perusahaan juga telah mendorong lebih banyak permintaan nasabah akan layanan keuangan digital yang terintegrasi. Melalui Kopra by Mandiri, nasabah wholesale kini dapat mengelola informasi transaksi dan laporan secara terpadu, cepat, aman, serta nyaman di dalam satu platform,” ujar Eka.

