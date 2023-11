Simak Kurs di BCA, BNI, Bank Mandiri & BRI Hari Ini (1/11/2023) Jelang Putusan The Fed

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada hari ini, Rabu (1/11/2023) jelang keputusan The Fed terkait kebijakan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada hari ini, Rabu (1/11/2023) jelang keputusan The Fed terkait kebijakan suku bunga.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka melemah 0,33% atau 53 poin menuju level Rp15.937 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,08% ke level 106,752.

Mata uang lain di kawasan Asia mayoritas mengalami pelemahan. Misalnya dolar Hong Kong yang melemah 0,01%, lalu Dolar Singapura yang turun 0,06%Tak hanya itu, dolar Taiwan juga turun 0,24%, disusul won Korea melemah 0,53%, peso Filipina yang melemah 0,12%, rupee India yang turun melemah 0,01%. Kemudian yuan China melemah 0,02% hingga baht Thailand melemah 0,33%.

Sebaliknya, hanya yen Jepang yang menguat 0,24%Sebagai informasi, berdasarkan catatan Bisnis, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini, Rabu (1/11/2023) memang diprediksi cenderung melemah jelang keputusan The Fed terkait kebijakan suku bunga.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak berfluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.870-Rp15.950 per dolar AS hari ini.Dirinya mengatakan sentimen datang dari data ekonomi Tiongkok menunjukkan penurunan tak terduga dalam aktivitas bisnis, sementara yen Jepang jatuh setelah Bank of Japan mempertahankan kebijakan ultra dovish-nya.

Meskipun bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya, akan tetpi bank sentral juga kemungkinan akan mengulangi sikapnya yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini menurut Ibrahim merupakan skenario baik bagi dolar dan buruk bagi mata uang Asia.

1. Kurs Dolar AS di BCA Hari IniPT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 09.08 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.933 dan harga jual Rp15.953 berdasarkan special rate atau e-Rates. Sementara secara TT Counter dan Bank Notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.775 dengan harga jual Rp16.075

2. Kurs Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 09.05 WIB dengan harga beli Rp15.917 dan harga jual Rp15.937Sedangkan, secara TT Counter dan Bank Notes, harga beli Rp15.795 dan harga jual Rp15.995

3. Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan kurs dolar rupiah pukul 09.12 WIB, di mana, harga beli dolar AS senilai Rp15.912 dan harga jual Rp15.932 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter dan Bank Notes, masing-masing harga beli dolar AS Rp15.625 dengan harga jual Rp15.975

4. Kurs Dolar AS di BRI Hari Ini

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dalam pembaruan pukul 09.13 WIB, menetapkan kurs jual beli yang mengacu pada kalkulator kurs e-rates, dengan harga Rp15.933 dan Rp15.985Sementara, secara TT Counter, pihaknya mematok Rp15.875 dan harga jual Rp16.025.

