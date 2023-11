Rupiah Keok, Bagaimana Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Serikat dibuka melemah ke level Rp15.575 pada perdagangan hari ini, Selasa (7/11/2023).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka melemah 0,23% ke Rp15.575 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,14% ke 105,36.

Bersamaan dengan rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka melemah. Di antaranya adalah yen Jepang turun 0,02%, dolar Singapura turun 0,19%, won Korea Selatan turun 0,74%, peso Filipina turun 0,38%, ringgit Malaysia juga tertekan 0,53%.

Lalu yuan China turun 0,10%, ringgit Malaysia turun 0,56%, baht Thailand turun 0,05%, dan rupee India naik 0,08%.

Sebelumnya, Pengamat Pasar Uang Lukman Leong menjelaskan rupiah sedikit terkoreksi setelah data pertumbuhan ekonomi PDB kuartal III/2023 yang lebih rendah dari perkiraan.

Namun, rupiah berpotensi melanjutkan penguatan, dengan investor mengantisipasi data perdagangan China yang diperkirakan akan lebih baik dari bulan lalu. Lukman mengatakan rupiah juga bisa melemah apabila data dari China ternyata di bawah harapan.

Adapun, seiring absennya data ekonomi penting dari AS, Lukman memperkirakan dolar AS diperkirakan akan tertekan dan melanjutkan pelemahan minggu ini. Menurutnya, mata uang rupiah hari ini diperkirakan akan diperdagangkan pada level Rp15.500-Rp15.600.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (7/11/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.573 dan harga jual sebesar Rp15.593 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.400 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.700 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.400 15.700

E Rate 15.573 15.593

Bank Notes 15.400 15.700

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.43 WIB masing-masing sebesar Rp15.575 dan Rp15.595 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.515 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.665 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.515 15.665

E Rate 15.575 15.595

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.540 dan harga jual sebesar Rp15.560 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.450 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.450 15.800

E Rate 15.540 15.560

Bank Notes 15.450 15.800

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.571 dan Rp15.591.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.395 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.745 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.395 15.745

E Rate 15.571 15.591

Bank Notes 15.395 15.745

