Biaya Admin Tahapan Xpresi BCA Naik Jadi Rp10.000 per Bulan pada Januari 2024

Bisnis.com, SOLO - Pengguna tahapan Xpresi BCA bisa siap-siap, biaya admin akan naik jadi Rp10.000 per bulan pada Januari 2024.

Seperti diketahui, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) mengumumkan adanya perubahan limit transaksi harian dan biaya administrasi bulanan mulai Januari 2024

Perubahan tersebut akan dimulai pada 19 Januari 2024 mendatang. Akan tetapi berdasarkan penelusuran Bisnis, pengguna Tahapan Xpresi BCA menjadi yang paling terpengaruh.

Bagaimana tidak, hanya pengguna Tahapan Xpresi BCA yang akan mengalami kenaikan biaya bulanan admin.

Semula, nasabah Tahapan Xpresi BCA hanya akan dikenakan biaya admin sebesar Rp7.500 per bulan. Akan tetapi per 19 Januari 2023, biaya administrasinya akan naik jadi Rp10.000 per bulan.

Sementara tabungan jenis lain seperti Tabunganku, Debit BCA Silver/Blue, Debit BCA Gold, Debit BCA Platinum, Tapres dan BCA Dollar tidak mengalami kenaikkan.

Meski biaya admin Tahapan Xpresi BCA naik, tapi BCA juga akan menaikkan limit transaksi per harinya.

Bagi pengguna Tahapan Xpresi BCA, mulai 19 Januari 2023 bisa tarik tunai hingga Rp10 juta dari sebelumnya Rp7 juta.

Kemudian, limit transfer sesama BCA dan debit juga mengalami kenaikkan dari yang sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp50 juta.

Sementara untuk limit transfer antarbank, nasabah Tahapan Xpresi BCA akan mengalami peningkatan dari Rp10 juta per hari menjadi Rp20 juta per harinya.

Adapun, bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai limit transaksi dan biaya administrasi, bisa menghubungi Halo BCA 1500888 dan mention akun Twitter @HaloBCA.

