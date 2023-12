Tingkatkan Literasi Keuangan, Platform Kripto Nanovest Ajak Penyandang Disabilitas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Calon pedagang fisik aset kripto PT Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) mengundang 53 orang penyandang disabilitas berusia produktif antara 17 hingga 32 tahun untuk berbagi ilmu tentang personal branding, content creation, dan mindfulness dalam acara Nanobilites Unleashed.

Acara itu dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, dan berlangsung pada tanggal 2 dan 9 Desember 2023 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan bukan hanya untuk memberikan pengetahuan baru, tetapi diharapkan juga turut serta membantu memberdayakan peserta dengan pengetahuan praktis yang relevan untuk karier dan kehidupan sehari-hari.

Direktur Utama PT Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) Billy Surya Jaya mengatakan setiapsesi acara dipandu oleh para ahli dan dirancang untuk memberikan wawasan yang dapat langsung diterapkan.

"Hal ini sangat berarti bagi tim karena kami dapat membantu dan menciptakan dampak positif bagi komunitas Disabilitas di Indonesia. Nanobilities Unleashed menunjukkan bahwa Kami dapat berkontribusi dan membuat perbedaan dengan cara yang kami lakukan terhadap lingkungan sekitar," paparnya dalam siaran pers, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Billy dalam acara, pihaknya hanya memperhatikan aspek kognitif para peserta, tapi juga fokus pada peningkatan rasa percaya diri melalui pengenalan mindfulness. Menurutnya kepercayaan diri adalah kunci untuk mencapai potensi penuh, dan mindfulness adalah sarana untuk mencapainya.

“Selain itu, dalam acara juga melibatkan peran serta karyawan internal sebagai pemateri, sebab kami memiliki nilai EVP (Employee Value Proposition) yang berfokus pada nurturing positivity be impactful with CARE (Impactful, Transparency, Trustworthy, Excellence), sebagai implementasi budaya perusahaan," tambah Billy.

Harapannya, dengan menghadirkan berbagai perspektif dan pengetahuan praktis, acara ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberdayakan peserta untuk meraih potensi terbaik dalam karier dan kehidupan pribadi mereka.

Nanovest sebagai platform digital marketplace untuk bertransaksi aset digital yang aman dan berlisensi juga turut menghadirkan berbagai produk dan fitur transaksi aset digital terbaru, sehingga dapat membuat proses jual beli aset digital semakin mudah. Selain itu, Nanovest berkomitmen memberikan layanan yang transparan dan dapat diakses oleh individu dari berbagai latar belakang.

Nanovest sebagai platform berbasis aplikasi bertujuan mempermudah akses para pengguna untuk memperdagangkan aset digital baik dalam bentuk saham global, aset kripto, maupun emas digital. Nanovest secara resmi telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai calon pedagang fisik aset kripto.

