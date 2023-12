5 Rekomendasi Aplikasi Exchange Crypto untuk Investasi Pemula

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi digital seperti sekarang ini banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk aset crypto. Meski demikian, dalam dunia cryptocurrency, sebelum trading atau investasi crypto alangkah baiknya jika mempelajari seluk beluk dan cara menganalisa grafik pergerakan nilai aset crypto.

Salah satu yang harus kamu pelajari sebelum memulai trading crypto adalah aplikasi crypto yang akan kamu gunakan. Karena kamu membutuhkan akses ke aplikasi trading crypto yang handal dan aman. Di Indonesia, terdapat banyak aplikasi trading crypto yang bisa kamu gunakan.

Namun, banyaknya aplikasi crypto sekarang ini tentu membuat bingung para trader atau investor pemula. Karena kamu harus memilih salah satu aplikasi crypto yang terbaik yang memberikan banyak fitur, kemudahan dalam penggunaanya, hingga potongan komisi yang ditawarkan dalam setiap transaksi.

Berikut beberapa aplikasi exchange crypto terbaik di Indonesia yang cocok untuk pemula, diantaranya adalah:

1. Pintu

Pintu adalah salah satu aplikasi trading crypto terbaik untuk pemula di Indonesia. Dikelola oleh PT Pintu Kemana Saja, aplikasi ini menawarkan desain yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga cocok untuk investor yang belum berpengalaman sekalipun. Pintu juga memiliki antarmuka pengguna (UI/UX) yang intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan deposit dan penarikan.

Aplikasi Pintu adalah sistem perdagangan crypto terbaik asal Indonesia yang sudah terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI dan menyediakan layanan penyimpanan aset crypto menggunakan kustodian, sehingga pengguna dapat menyimpan, mengirim dan menerima mata uang crypto dalam lingkungan yang aman, terpercaya dan terjamin.

Selain itu, Pintu juga dikenal sebagai salah satu platform penjualan aset digital tanpa menggunakan sistem komisi, sehingga pengguna dapat melakukan transaksi crypto dengan biaya yang lebih rendah.

Fitur Aplikasi Pintu

A. Biaya Transaksi

Biaya jual beli atau jual beli di aplikasi Pintu adalah Rp. 0 atau gratis. Kamu juga dapat mengirim aset crypto ke akun Pintu lainnya secara gratis dan instan. Namun, jika kamu ingin mengirim aset crypto ke luar dari Pintu, akan ada biaya blockchain. Penambang Blockchain dibayar dan biaya berbeda untuk setiap jaringan dan dapat berubah berdasarkan kepadatan jaringan.

Selain itu, terdapat potongan Rupiah sebesar Rp. 4.500 rata semua bank.

B. Harga mata uang crypto

Kamu bisa mengecek harga Bitcoin dan aset crypto lainnya dalam satuan Rupiah. Aset crypto juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

● Terbaru: Aset crypto baru di aplikasi Pintu akan memasuki versi terbaru

● DeFi: DeFi atau Decentralized Finance adalah ekosistem aplikasi keuangan terdesentralisasi seperti Compound (COMP), Synthetic (SNX), Yearn.finance (YFI), dan banyak lainnya.

● DEX: DEX atau Decentralized Exchange adalah alat pertukaran cryptocurrency yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran aset crypto langsung dari dompet pengguna sehingga tidak harus bergantung pada layanan pihak ketiga. Contoh: Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) dan lainnya.

● Stablecoin: Aset crypto yang dirancang untuk memiliki nilai yang sama dengan aset stabil lainnya seperti dolar AS. Contoh: Tether (USDT) dan USD Coin (USDC).

● Layer-1: aset digital yang awalnya dibuat di bagian blockchain ini, seperti Bitcoin, Ethereum, Lite Coin, dll.

● Infrastruktur Aplikasi: Protokol yang digunakan untuk mendukung aplikasi non-administratif. Contoh: Chainlink (Tautan), Grafik (GRT), REN (REN) dan Lautan (OCEAN).

● Lending: Alat keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan penggunanya untuk meminjam aset crypto dan menyimpan aset tersebut untuk menghasilkan

● Gaming: Aset crypto digunakan untuk mendukung game berdasarkan blockchain dan dapat berfungsi sebagai sarana pertukaran atau tata kelola token.

● CEX: CEX atau Centralized Exchange adalah aset digital yang dirancang untuk mencapai berbagai keuntungan yang dapat Anda nikmati di bursa yang memberikan keuntungan tersebut.

C. Over the Counter (OTC)

Layanan over the counter (OTC) ditujukan untuk perusahaan atau konsumen dalam jumlah banyak. Minimum transaksi di aplikasi OTC dan Pintu adalah Rp. 1,5 miliar / transaksi. Dengan OTC, kamu dapat menghindari biaya tinggi dan perdagangan besar serta mendapatkan harga terbaik dalam satu transaksi.

D. Earn

Earn adalah bagian dari mata uang digital yang dapat digunakan untuk menyimpan aset crypto dan mendapatkan bunga tanpa menutup akun kamu. Bunga dibayarkan setiap jam dan kamu dapat menarik saldo kapan saja.

Aset crypto yang tersedia di fitur Earn adalah Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Aset Bitcoin dan Ethereum diasumsikan menghasilkan 4% bunga tahunan (APY). Bunga bukanlah suku bunga tetap, melainkan suku bunga rata-rata atau perkiraan.

Untuk kamu yang ingin berinvestasi crypto secara mudah, download PINTU sekarang! PT Pintu Kemana Saja dengan brand PINTU merupakan platform jual beli dan investasi aset crypto di Indonesia. Aplikasi PINTU berfokus pada tampilan aplikasi yang intuitif, mudah digunakan, dengan konten edukasi in-app, terutama bagi investor crypto baru dan kasual.

Saat ini, PINTU memiliki lebih dari 120 aset crypto yang diperdagangkan serta banyak fitur dan produk unggulan inovatif dan edukatif seperti, Pintu Earn, Referral System, PTU Staking, dan Pintu Kelas Academy.

2. Indodax

Indodax adalah salah satu aplikasi trading crypto terbaik untuk trader profesional di Indonesia. Platform ini telah beroperasi sejak tahun 2013 dan terdaftar secara resmi di BAPPEBTI serta memiliki izin dari OJK. Indodax menawarkan berbagai fitur dan aset crypto yang banyak, sehingga cocok untuk trader yang ingin melakukan diversifikasi portofolio.

Kelebihan lain dari Indodax adalah fitur chat yang memungkinkan trader untuk berdiskusi dengan sesama trader dan memantau sentimen pasar terhadap koin yang diperbincangkan.

3. Tokocrypto

Tokocrypto adalah aplikasi trading crypto legal yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017. Platform ini didukung oleh PT. Crypto Indonesia dan bermitra dengan Binance Cloud, sehingga menjadi salah satu pemain terbesar di industri crypto di Indonesia. Tokocrypto telah memiliki lebih dari 2.000.000 pengguna terdaftar dan menawarkan fitur-fitur yang lengkap untuk trading crypto.

Proses jual beli di Tokocrypto telah diverifikasi dan diawasi langsung oleh Bappebti dan Kominfo, sehingga pengguna dapat melakukan transaksi dengan lebih aman dan efisien.

4. Bitocto

Bitocto adalah aplikasi trading crypto yang menawarkan berbagai fitur, termasuk trading spot, futures, dan staking. Aplikasi ini juga menawarkan antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan fitur-fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi data dan otentikasi dua faktor.

Bitocto juga memiliki reputasi yang baik dan telah terdaftar di BAPPEBTI, sehingga pengguna dapat mempercayai keamanan dan legalitas platform ini.



5. Binance

Binance adalah salah satu aplikasi jual beli crypto terbaik di dunia. Meskipun belum diakui secara legal di Indonesia, Binance tetap menjadi pilihan populer bagi para trader crypto. Aplikasi ini menawarkan antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan fitur-fitur yang lengkap, seperti trading spot, futures, dan lending.

Selain itu, Binance juga memiliki koin sendiri yang disebut Binance Coin (BNB), yang dapat digunakan untuk mendapatkan diskon biaya trading. Meskipun pengguna di Indonesia harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Binance tetap menjadi salah satu pilihan terbaik untuk trader crypto yang ingin mengakses berbagai pasar dan fitur trading.

