Jurus GoPay Tabungan by Jago Fasilitasi Nabung Mulai Rp1

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - GoPay Tabungan by Jago kembali hadir dengan layanan terbarunya yaitu Rekening Simpanan, sebagai tabungan fleksibel yang memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Lewat layanan ini masyarakat bisa menabung di aplikasi GoPay mulai Rp1 serta menikmati keuntungan saldo yang bertumbuh 3,75%.

Kemudahan ini sudah dirasakan oleh Meka (usia 37) asal Jawa Timur. Menurutnya inovasi di GoPay Tabungan by Jago semakin memudahkannya untuk menabung. Apalagi fitur ini memberikan banyak keuntungan seperti bisa menabung dengan jumlah kecil serta tak dikenakan biaya administrasi bulanan.

“Sebagai seorang ibu, saya selalu berusaha membangun kebiasaan menabung untuk mengumpulkan dana darurat keluarga dan juga pendidikan anak. Begitu dapat pemasukan, saya sisihkan untuk tabungan.

Makanya ketika mengetahui ada rekening Simpanan GoPay Tabungan by Jago, saya jadi semangat karena bisa nabung sedikit-sedikit, yang penting rutin jadi kebiasaan. Produk ini memudahkan saya untuk bisa punya tabungan dengan jumlah uang yang tidak besar, tanpa terpotong biaya administrasi bulanan.”

Meka mengaku, ia sehari-hari memang sudah menggunakan GoPay untuk kebutuhan pembayaran dan transfer berbagai keperluan rumah tangga seperti pembelian tiket KRL, belanja, hingga mentransfer SPP sekolah anak. Fitur gratis biaya transfer di aplikasi GoPay juga membuat pengeluarannya lebih ekonomis, sehingga bisa menyisihkan uang untuk menabung.

Selain praktis karena kini bisa memisahkan pos tabungan sendiri, GoPay Tabungan by Jago juga telah dilengkapi dengan fitur pengingat mingguan. Menurut Meka, ini membantunya untuk jadi lebih disiplin menabung, sehingga bisa mengelola keuangan dengan lebih baik.

Menabung di GoPay Tabungan by Jago juga aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Setiap rupiah saldo pengguna dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Walaupun melalui HP, saya merasa aman menggunakan GoPay Tabungan by Jago. Selain sistemnya sudah teruji, dana simpanannya juga dijamin oleh LPS. Jadi tak harus khawatir, aman dan terpercaya,” lanjut Meka.

Bagaimana menikmati fasilitas yang diberikan GoPay Tabungan by Jago? Caranya gampang. Pengguna cukup mendownload aplikasi GoPay di Google Play Store atau App Store dan aktivasi GoPay Tabungan by Jago. Proses aktivasi GoPay Tabungan by Jago pun dapat dilakukan secara singkat, hanya dalam dua menit.

GoPay sebagai bagian dari GoTo Financial bersama Bank Jago telah meluncurkan GoPay Tabungan by Jago pada Oktober lalu. GoPay Tabungan by Jago yang dapat diakses lewat aplikasi GoPay atau Gojek ini menawarkan berbagai jenis rekening sesuai kebutuhan pengguna, mulai dari pembayaran sehari-hari hingga menabung untuk masa depan.

Hingga saat ini, GoPay Tabungan by Jago menawarkan tiga jenis rekening yaitu Rekening Utama untuk transaksi sehari-hari, Rekening Syariah untuk transaksi sehari-hari dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, dan terbaru yaitu Rekening Simpanan untuk tabungan fleksibel, dimana pengguna bisa menyisihkan dana untuk kebutuhan mendatang.

“Tidak lagi hanya untuk pembayaran, GoPay terus melengkapi layanan untuk membantu pengguna mengatur keuangan dengan lebih baik. Melalui GoPay Tabungan by Jago, sekarang pengguna bisa mengakses produk tabungan dengan mudah di dalam aplikasi GoPay,” kata Andreas Santopen, Head of Banking and Financial Management GoPay saat ditemui di Jakarta.

Informasi lebih lanjut mengenai langkah aktivasi ke GoPay Tabungan by Jago, dapat diakses melalui tautan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News