Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos BNII Ungkap Dampak Maybank Marathon ke Ekonomi Bali

Presiden Direktur Maybank Indonesia (BNII) mengungkap dampak Maybank Marathon ke perekonomian Bali.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 12:27
Share
President Director Maybank Indonesia Steffano Ridwan (kanan) bersama Project Director Maybank Marathon Widya Permana (kiri) secara resmi mengumumkan dimulainya Flag Off Maybank Marathon 2025 di Gianyar, Bali, Sabtu (23/8/2025)/Bisnis-Annisa S Rini
President Director Maybank Indonesia Steffano Ridwan (kanan) bersama Project Director Maybank Marathon Widya Permana (kiri) secara resmi mengumumkan dimulainya Flag Off Maybank Marathon 2025 di Gianyar, Bali, Sabtu (23/8/2025)/Bisnis-Annisa S Rini
Ringkasan Berita
  • Maybank Marathon di Bali memberikan dampak ekonomi signifikan, mencapai Rp125 miliar dari kegiatan pelari dan akomodasi.
  • Setiap peserta diperkirakan menghabiskan sekitar Rp9,8 juta selama acara, dengan peningkatan jumlah peserta tahun ini menjadi 13.500 orang.
  • Event ini juga berfungsi sebagai kualifikasi untuk major marathon, sehingga penting untuk menjaga jumlah peserta agar rekor tetap dapat dicapai.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) kembali menyelenggarakan Maybank Marathon yang tahun ini akan dilaksanakan pada Minggu (24/8/2025) di Gianyar, Bali. Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengungkapkan dampak event ini terhadap perekonomian lokal.

Dalam Press Conference pada Sabtu (23/8/2025), Steffano menyampaikan dari survei yang dilakukan terhadap 12.700 peserta pada tahun lalu, diketahui dampak ekonomi yang didapat dari event lari tersebut mencapai Rp125 miliar.

"Dari hasil survei kami, setiap runner akan spend sekitar Rp9,8 juta selama mereka di sini [mengikuti Maybank Marathon]," ujarnya.

Dia merinci, dampak ekonomi tersebut berasal dari kegiatan pelari dan akomodasi selama acara berlangsung. Para pelari, lanjut Steffano, setidaknya menginap di hotel selama dua malam, kemudian mengeluarkan biaya untuk transportasi dan juga kuliner.

Untuk tahun ini, dengan jumlah peserta lebih tinggi dibandingkan 2024, yaitu sebanyak 13.500 pelari dari sebelumnya 12.700 pelari, diperkirakan dampak terhadap ekonomi akan meningkat.

Meskipun memiliki dampak terhadap ekonomi Bali, Steffano menyampaikan terkait potensi peningkatan jumlah peserta di event mendatang, pihaknya telah mempertimbangkan dengan baik-baik. Dia menegaskan pihaknya ingin menjaga keamanan dari para pelari.

Baca Juga

Kemudian, ajang Maybank Marathon kerap dijadikan kualifikasi major marathon sehingga diperlukan ruang berlari yang memadai. Dengan demikian, jika pelari terlalu banyak maka rekor yang ingin dicapai peserta akan sulit tercapai.

"Tapi kami mungkin akan memikirkan ke depan bagaimana setiap tahun bisa bertambah," kata Steffano.

Adapun, Maybank Marathon merupakan lomba lari marathon yang diselenggarakan sejak 2012. Terdapat sejumlah kategori yang diperlombakan, yaitu marathon dengan jarak 42,195 km, half marathon (21,0975 km) dan 10K (10 km).

Sejak diperkenalkan pada 2012, Maybank Marathon telah mendapatkan sertifikasi dari International Measurement Certificate dan disahkan oleh Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), serta Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).

Pada 2020, Maybank Marathon meraih sertifikasi sebagai Label Road Race dengan predikat “Elite Label” dari World Athletics atau dahulu IAAF, yakni organisasi/badan internasional yang mengatur, mengawasi dan mensertifikasi penyelenggaraan perlombaan lari marathon di seluruh dunia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
2 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
3 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lebih dari 13.500 Pelari dari 52 Negara Ikuti Maybank Marathon 2025

Lebih dari 13.500 Pelari dari 52 Negara Ikuti Maybank Marathon 2025

Rapor Hijau Bank Asal Negeri Jiran (BNGA, NISP Cs), Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?

Rapor Hijau Bank Asal Negeri Jiran (BNGA, NISP Cs), Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?

BMW Group Indonesia Kembali Menjadi Sustainable Mobility Partner Maybank Marathon 2025

BMW Group Indonesia Kembali Menjadi Sustainable Mobility Partner Maybank Marathon 2025

Maybank Indonesia (BNII) Raup Laba Rp576 Miliar pada Semester I/2025

Maybank Indonesia (BNII) Raup Laba Rp576 Miliar pada Semester I/2025

Kupon hingga 10,5%, Obligasi BTN, Pegadaian, PLN Cs Jatuh Tempo Pekan Depan

Kupon hingga 10,5%, Obligasi BTN, Pegadaian, PLN Cs Jatuh Tempo Pekan Depan

LPEI Tarik Kredit Multicurrency dari Maybank untuk Dorong Ekspor Nasional

LPEI Tarik Kredit Multicurrency dari Maybank untuk Dorong Ekspor Nasional

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Ribuan Anak di Surabaya ikuti KUN Kid Marathon

Ribuan Anak di Surabaya ikuti KUN Kid Marathon

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar
Perbankan
10 menit yang lalu

Wacana Ambil Alih Paksa Saham BCA Bisa Runtuhkan Kepercayaan Pasar

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025
Asuransi
30 menit yang lalu

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025

Susunan Lengkap Direksi Bank Syariah Nasional (BSN), Ini Daftarnya
Bisnis Syariah
2 jam yang lalu

Susunan Lengkap Direksi Bank Syariah Nasional (BSN), Ini Daftarnya

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut
Perbankan
2 jam yang lalu

Bank Mandiri Pertahankan Gelar Best Bank in Indonesia Tiga Tahun Berturut

Bank Syariah Nasional Resmi Terbentuk, Alex Sofjan Diangkat Jadi Dirut
Bisnis Syariah
3 jam yang lalu

Bank Syariah Nasional Resmi Terbentuk, Alex Sofjan Diangkat Jadi Dirut

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

OJK Pangkas Pertumbuhan Kredit, Asa Ekspansi Surut?

2

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

3

Bank Raya (AGRO) Tahan Suku Bunga Tabungan Digital di Tengah Tren Penurunan BI Rate

4

Warga RI yang Setop Asuransi di Tengah Jalan Makin Berkurang, AAJI: Sinyal Positif Ekonomi

5

BI Rate Turun dan Ekonomi Membaik, Multifinance Yakin Kredit Naik pada Semester II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

OJK Pangkas Pertumbuhan Kredit, Asa Ekspansi Surut?

2

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

3

Bank Raya (AGRO) Tahan Suku Bunga Tabungan Digital di Tengah Tren Penurunan BI Rate

4

Warga RI yang Setop Asuransi di Tengah Jalan Makin Berkurang, AAJI: Sinyal Positif Ekonomi

5

BI Rate Turun dan Ekonomi Membaik, Multifinance Yakin Kredit Naik pada Semester II/2025