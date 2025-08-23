Bos BNII Ungkap Dampak Maybank Marathon ke Ekonomi Bali

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) kembali menyelenggarakan Maybank Marathon yang tahun ini akan dilaksanakan pada Minggu (24/8/2025) di Gianyar, Bali. Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengungkapkan dampak event ini terhadap perekonomian lokal.

Dalam Press Conference pada Sabtu (23/8/2025), Steffano menyampaikan dari survei yang dilakukan terhadap 12.700 peserta pada tahun lalu, diketahui dampak ekonomi yang didapat dari event lari tersebut mencapai Rp125 miliar.

"Dari hasil survei kami, setiap runner akan spend sekitar Rp9,8 juta selama mereka di sini [mengikuti Maybank Marathon]," ujarnya.

Dia merinci, dampak ekonomi tersebut berasal dari kegiatan pelari dan akomodasi selama acara berlangsung. Para pelari, lanjut Steffano, setidaknya menginap di hotel selama dua malam, kemudian mengeluarkan biaya untuk transportasi dan juga kuliner.

Untuk tahun ini, dengan jumlah peserta lebih tinggi dibandingkan 2024, yaitu sebanyak 13.500 pelari dari sebelumnya 12.700 pelari, diperkirakan dampak terhadap ekonomi akan meningkat.

Meskipun memiliki dampak terhadap ekonomi Bali, Steffano menyampaikan terkait potensi peningkatan jumlah peserta di event mendatang, pihaknya telah mempertimbangkan dengan baik-baik. Dia menegaskan pihaknya ingin menjaga keamanan dari para pelari.

Kemudian, ajang Maybank Marathon kerap dijadikan kualifikasi major marathon sehingga diperlukan ruang berlari yang memadai. Dengan demikian, jika pelari terlalu banyak maka rekor yang ingin dicapai peserta akan sulit tercapai.

"Tapi kami mungkin akan memikirkan ke depan bagaimana setiap tahun bisa bertambah," kata Steffano.

Adapun, Maybank Marathon merupakan lomba lari marathon yang diselenggarakan sejak 2012. Terdapat sejumlah kategori yang diperlombakan, yaitu marathon dengan jarak 42,195 km, half marathon (21,0975 km) dan 10K (10 km).

Sejak diperkenalkan pada 2012, Maybank Marathon telah mendapatkan sertifikasi dari International Measurement Certificate dan disahkan oleh Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), serta Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).

Pada 2020, Maybank Marathon meraih sertifikasi sebagai Label Road Race dengan predikat “Elite Label” dari World Athletics atau dahulu IAAF, yakni organisasi/badan internasional yang mengatur, mengawasi dan mensertifikasi penyelenggaraan perlombaan lari marathon di seluruh dunia.