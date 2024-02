Daftar Minuman Promo HUT BCA ke-67 21-22 Februari 2024: KOI, Chatime, Kopi Kenangan, Re-Juve

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BBBCA) memberikan banyak promo besar-besaran kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-67 periode 21-22 Februari 2024.

Salah satu jenis promo yang diberikan dalam daftar adalah minuman. Dalam daftar promo HUT BCA ke-67, para nasabah BCA bisa mendapatkan harga spesial hingga potongan harga.

Dalam daftar promo HUT BCA ke-67 periode 21-22 Februari 2024, ada nama-nama minuman seperti Chatime, kopi Tuku, Janji Jiwa, Starbucks, Kopi Kenangan.

Daftar Promo HUT BCA ke-67, periode 21-22 Februari 2024, untuk minuman:

1. Fruity - Harga Spesial Rp67 Ribu

Harga Spesial Rp67 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Berlaku untuk pembelian 3 cup Fruity Plus Series Reguler

Maksimum 1x transaksi/user/hari bayar pakai QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku, Debit BCA dan Kartu Kredit BCA

Berlaku di seluruh Outlet Fruity

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

2. Makmur Jaya Coffee - Potongan Harga Rp33 Ribu

Potongan Harga Rp33 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp100 ribu

Berlaku untuk 1.000 transaksi pertama

Tidak berlaku kelipatan

Maksimum 1x transaksi/user/hari bayar pakai QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku, Debit BCA dan Kartu Kredit BCA

Berlaku di Outlet Makmur Jaya Bandung:

Jl. Sawunggaling No 22 Bandung

Jl. Lengkong Besar No 62 Bandung

Jl. Lemah Neundeut No 2 Bandung

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

3. Janji Jiwa - Diskon 67%

Diskon 67%

Syarat & Ketentuan :

Diskon 67% Minuman dengan beli Toast all variant

Berlaku untuk Americano/Latte/Matcha Latte size reguler

Maksimum 1x transaksi pakai QRIS di myBCA

4. Hop Hop - Diskon 67% Produk Kedua

Diskon 67% Produk Kedua

Syarat & Ketentuan :

Berlaku untuk semua varian minuman di outlet HopHop

Maksimum 1x transaksi/user/hari bayar pakai QRIS di myBCA dan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card

Tidak berlaku kelipatan & split bill dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Tidak berlaku di outlet Taman Impian Jaya Ancol, Dufan, Summarecon Mall Bekasi Foodcourt, Pasar Nusantara Sarinah, AEON Mall, dan Bandung

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

5. Chatime - Harga Spesial Rp6.700 Minuman Kedua

Syarat & Ketentuan :

Dapatkan Harga Spesial Rp6.700 untuk minuman Regular varian Chatime Milk Tea/Hazelnut Chocolate Milk Tea/Mango Green Tea

Berlaku dengan pembelian 1 Chatime Large all variant

Maksimum 1x transaksi/user/hari pakai QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku, Debit BCA dan Kartu Kredit BCA

Tidak berlaku kelipatan & split bill dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

6. Gong cha - Potongan Harga Rp16.700

Potongan Harga Rp16.700

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp50.000

Tidak berlaku untuk menu Mini Cup dan Seasonal Series

Tidak berlaku kelipatan

Tidak dapat digabungkan dengan promo lain

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

7. Ben Gong's Tea - Harga Spesial Rp67 Ribu

Harga Spesial Rp67 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Harga Spesial Rp67 ribu untuk 1 Original Fruit Tea Bottle / 1 Produk Bundling berikut:

Coffee Latte + ⁠Cheesecake

Cheezo (L) + Tea Cube (M)

Tea Cube Fruit + Matcha Roll Cheesecake

Cheezo Fruit + Milk Tea (M)

Berlaku untuk transaksi pakai QRIS di myBCA

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

8. Tuku - Bonus Minuman 1 Iced Caramel Macchiato

Bonus Minuman 1 Iced Caramel Macchiato

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp67 ribu pakai QRIS di myBCA

Dapatkan bonus minuman 1 iced Caramel Macchiato

Berlaku untuk 1.600 transaksi pertama

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

8. Kopi Kenangan - Diskon 67% dan Harga Spesial Rp67 Ribu

Diskon 67% dan Harga Spesial Rp67 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Diskon 67% untuk Minuman Kedua

Dapatkan diskon 67% untuk minuman kedua dengan pembelian minuman ukuran regular (varian apapun)

Pilihan minuman kedua: es Americano / es Kenangan Milk Tea (regular)

Tidak berlaku di Bandara, Bank Lounge dan Stasiun KCJB Halim

Berlaku untuk pembelian langsung di outlet

Berlaku untuk transaksi pakai QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku

Tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Harga Spesial Rp67 Ribu 2 Minuman Jumbo Size

Harga Spesial Rp67 ribu untuk 2 minuman kemasan Jumbo Size 30 Oz

Berlaku varian es Kopi Kenangan Mantan dan es Cloud Caramel Macchiato

Tidak berlaku di Bandara, Bank Lounge dan Stasiun KCJB Halim

Berlaku untuk pembelian langsung di outlet

Berlaku untuk transaksi pakai QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku

Tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

9. KOI - Potongan Harga Rp16.700

Potongan Harga Rp16.700

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp50 ribu

Berlaku untuk transaksi pakai QRIS di myBCA

Tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

10. Starbucks - Harga Spesial 3 Minuman Rp67 Ribu

Harga Spesial 3 Minuman Rp67 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Harga Spesial Rp67 Ribu untuk 3 minuman handcrafted ukuran GRANDE untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit BCA

Promo tidak berlaku untuk manual brew, minuman dalam kemasan, minuman harga special dan “Add On”

Tidak berlaku kelipatan

Tidak dapat digabungkan dengan program promo lainnya

Promo berlaku di seluruh outlet Starbucks Coffee di Indonesia, kecuali Starbucks Dewata

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

11. Re.juve - Beli 2 Dapat 4

Beli 2 Dapat 4

Syarat & Ketentuan :

Dapatkan 2 botol 250ml varian apa saja (kecuali Signature Line)

Berlaku untuk pembayaran tertinggi

Berlaku dengan pembelian 1 botol Smoothies dan 1 botol varian apa saja (kecuali botol 1.350 ml, SHOTs, Re.juve Water & Food)

Berlaku di gerai Re.juve & mobil unit

Berlaku untuk 1x transaksi/kartu/hari pakai Kartu Kredit BCA Card/JCB Black/Union Pay

Tidak dapat digabungkan dengan promo lain dan tidak berlaku kelipatan

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

