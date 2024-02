Link Promo BCA Periode 21-22 Februari 2024 Dalam Rangka HUT ke-67

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BBBCA) kembali memberikan banyak promo kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-67.

Daftar Promo HUT BCA Periode 21-22 Februari 2024, meliputi makanan, minuman, pakaian, e-commerce, gadget, hiburan, hingga kebutuhan sehari-hari.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBBCA) memberikan harga Rp67.000, voucher Rp500.000, hingga harga Rp6.700 di promo HUT BCA ke-67 periode 21-22 Februari 2024.

Berikut sejumlah Daftar Promo HUT BCAPeriode 21-22 Februari 2024:

Makanan-Minuman:

1. Chatime - Harga Spesial Rp6.700 Minuman Kedua

Syarat & Ketentuan :

Dapatkan Harga Spesial Rp6.700 untuk minuman Regular varian Chatime Milk Tea/Hazelnut Chocolate Milk Tea/Mango Green Tea

Berlaku dengan pembelian 1 Chatime Large all variant

Maksimum 1x transaksi/user/hari pakai QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku, Debit BCA dan Kartu Kredit BCA

Tidak berlaku kelipatan & split bill dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

2. Tuku - Bonus Minuman 1 Iced Caramel Macchiato

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp67 ribu pakai QRIS di myBCA

Dapatkan bonus minuman 1 iced Caramel Macchiato

Berlaku untuk 1.600 transaksi pertama

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

3. Bakmi GM - Dapatkan Paket Spesial Rp67 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Harga spesial Rp67 ribu (sudah termasuk pajak) untuk Paket Menu Bakmi Special GM + Nasi Ayam Cah Cabai + Pangsit Goreng isi 5 + 2 Es Teh

Maksimum 1x transaksi/user/hari bayar pakai QRIS di myBCA

Berlaku untuk pembelian dine in dan takeaway

Tidak berlaku kelipatan

Tidak berlaku di outlet stasiun, bandara, dan foodtruck

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

4. Yoshinoya - Harga Spesial Beef Bowl Reguler Rp6.700

Syarat & Ketentuan :

Dapatkan harga spesial menu Beef Bowl Rp6.700

Berlaku untuk 35 transaksi pertama/outlet/hari dengan bayar pakai QRIS di myBCA

Berlaku untuk dine-in

Tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabung promo lain

Tidak berlaku di outlet Bandara dan Dufan

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

5. KOI - Potongan Harga Rp16.700

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp50 ribu

Berlaku untuk transaksi pakai QRIS di myBCA

Tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

6. Kopi Kenangan - Diskon 67% dan Harga Spesial Rp67 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Diskon 67% untuk Minuman Kedua

Dapatkan diskon 67% untuk minuman kedua dengan pembelian minuman ukuran regular (varian apapun)

Pilihan minuman kedua: es Americano / es Kenangan Milk Tea (regular)

Tidak berlaku di Bandara, Bank Lounge dan Stasiun KCJB Halim

Berlaku untuk pembelian langsung di outlet

Berlaku untuk transaksi pakai QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku

Tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Harga Spesial Rp67 Ribu 2 Minuman Jumbo Size

Harga Spesial Rp67 ribu untuk 2 minuman kemasan Jumbo Size 30 Oz

Berlaku varian es Kopi Kenangan Mantan dan es Cloud Caramel Macchiato

Tidak berlaku di Bandara, Bank Lounge dan Stasiun KCJB Halim

Berlaku untuk pembelian langsung di outlet

Berlaku untuk transaksi pakai QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku

Tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabung dengan promo lain

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

Hiburan

1. The Breeze BSD City - Dapatkan 6.700 Poin Rewards + Voucher hingga Rp200 ribu

Syarat & Ketentuan :

Dapatkan 6.700 Poin Rewards The Breeze BSD City

Minimum transaksi Rp670 ribu di tenants The Breeze BSD City

Berlaku untuk transaksi dengan QRIS di myBCA/BCA mobile, Debit BCA dan Kartu Kredit BCA pada EDC BCA

Upload foto struk belanja dan struk EDC BCA di aplikasi ForYou by Sinarmas untuk mendapat Poin Rewards

Tidak berlaku kelipatan dan penggabungan struk

Periode penukaran poin hanya pada 21 - 25 Februari 2024

Dapatkan Voucher Belanja hingga Rp200 Ribu

Minimum transaksi Rp300 ribu, dapatkan voucher Rp100 ribu

Berlaku untuk 30 transaksi pertama/hari pada Senin-Jumat dan 60 transaksi pertama/hari pada Sabtu-Minggu

Minimum transaksi Rp400 ribu, dapatkan voucher Rp200 ribu

Berlaku untuk 15 transaksi pertama/hari pada Senin-Jumat dan 30 transaksi pertama/hari pada Sabtu-Minggu

Minimum transaksi Rp100 ribu, dapatkan 3X Poin Rewards The Breeze

Berlaku untuk transaksi dengan QRIS di myBCA/BCA mobile, Debit BCA dan Kartu Kredit BCA pada EDC BCA

Upload struk belanja dan struk EDC BCA di aplikasi ForYou by Sinarmas untuk mendapatkan Voucher & 3X Poin Rewards

Tidak berlaku kelipatan dan penggabungan struk

Periode penukaran struk hingga 25 Februari 2024

Voucher Belanja hanya bisa didapat untuk pengguna Aplikasi ForYou yang memiliki poin rewards minimum 5.000 poin pada 19 - 25 Februari 2024

Voucher dapat dibelanjakan pada tenant tertentu di The Breeze BSD City hingga 3 Maret 2024

Periode promo: 21 Feb 2024 - 25 Feb 2024

2. Gondola Ancol - Diskon Tiket 40%

Syarat & Ketentuan :

Diskon 40% untuk pembelian tiket Gondola Ancol, Adrenaline Cabin, dan 3D Trick Art

Minimum pembelian 3 tiket secara on-site / langsung di loket penjualan tiket

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

Kebutuhan Rumah

1. Hartono - Dapatkan Voucher Rp500 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp1 juta akan mendapatkan Voucher Belanja di Hartono Elektronik Total Rp500 ribu

Berlaku untuk 70 transaksi pertama

Voucher terdiri dari 3x Voucher Belanja senilai Rp100 ribu dan 8 Voucher Diskon Ongkir senilai Rp25 ribu

Ketentuan penggunaan voucher:

Voucher dapat digunakan pada transaksi selanjutnya dengan minimum transaksi Rp2 juta

Voucher dapat digunakan hingga 31 Maret 2024

Voucher Diskon Ongkir dapat digabungkan

Voucher Belanja tidak dapat digabungkan

Berlaku di store Hartono:

Jl Bukit Darmo Boulevard No.12 Surabaya

BG Junction Mall Lt UG Surabaya

Jl Dr Ir Soekarno 35 C Surabaya

Jl Jend A Yani No.13 Sidoarjo

Jl Letjen S Parman No.94 Malang

Jl Sultan Iskandar Muda No.8 Arteri Pondok Indah Jakarta

Jl Diponegoro No 2 Citarum Bandung

Periode promo: 21 Feb 2024 - 29 Feb 2024

2. IKEA - Dapatkan Voucher Rp500 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp5 juta, dapatkan IKEA Voucher Rp500 ribu

Berlaku untuk semua transaksi pembelian produk, jasa & voucher di toko IKEA Indonesia

Berlaku untuk 500 transaksi pertama

Maksimum 1x transaksi/user/hari pakai Kartu Kredit BCA

Tidak berlaku kelipatan

Nikmati Cicilan BCA 0% hingga 24 bulan untuk minimum traansaksi Rp500 ribu

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

Fashion

1, Converse - Potongan Rp100 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp1,5 juta

Berlaku di outlet Grand Indonesia

Berlaku untuk transakai pakai Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card, Visa dan Mastercard

Tidak berlaku kelipatan dan tidak berlaku penggabungan struk

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

2. Crocs - Potongan Rp100 Ribu

Syarat & Ketentuan :

Minimum transaksi Rp1,5 juta

Berlaku di outlet Grand Indonesia

Berlaku untuk transakai pakai Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card, Visa dan Mastercard

Tidak berlaku kelipatan dan tidak berlaku penggabungan struk

Periode promo: 21 Feb 2024 - 22 Feb 2024

Link Promo HUT BCA ke-67, periode 21-22 Februari 2024:

https://promo.bca.co.id/id/hut-bca-67

