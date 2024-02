Jelang RDG BI, Cek Kurs BCA, BRI, Mandiri & BNI Rabu (21/2/2024)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi berfluktuasi namun akan ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (21/2/2024) jelang pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang diramal akan menahan suku bunga acuan di level 6%.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 10.00 WIB, mayoritas mata uang kawasan Asia terpantau bergerak ke arah yang beragam terhadap dolar AS, misalnya yen Jepang yang menguat 0,05%, dolar Hong Kong menguat 0,02% dan dolar Singapura menguat 0,02%

Lebih lanjut, dolar Taiwan terparkir melemah, sementara won Korea menguat 0,2%, won, peso Filipina 0,42%juga menguat 0,07% diikuti rupee India yang menguat 0,05%, lalu yuan China yang menguat 0,07%

Selanjutnya, baht Thailand melemah 0,02% dan ringgit Malaysia melemah 0,06%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan para pedagang mulai memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed setelah serangkaian pembacaan inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Januari

Sementara beberapa pejabat Fed juga memperingatkan agar tidak bertaruh pada penurunan suku bunga lebih awal.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (21/2/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.56 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.652 dan harga jual sebesar Rp15.672 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.515 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.815 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.07 WIB masing-masing sebesar Rp15.650 dan Rp15.670 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.600 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.54 WIB menetapkan TT Counter dengan harga beli sebesar Rp15.622 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.675 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.651 dan Rp15.671.

Untuk bank notes BNI pada 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.490 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.840 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News