Kurs Dolar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, Kamis (7/2)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (7/3/2024).

Mengutip data Bloomberg pukul 10.00 WIB, rupiah dibuka menguat 0,26% ke Rp15.664 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,07% ke 103,293.

Beberapa mata uang Asia cenderung bergerak menguat. Yen Jepang, misalnya, naik 0,46%, dolar Hong Kong yang menguat 0,05%. Kemudian dolar Singapura yang mengalami penguatan 0,07% hingga peso Filipina yang menguat 0,13%

Rupee India menguat 0,08%, yuan China berada di zona hijau dan ringgit Malaysia menguat 0,41%. Hanya baht Thailand yang terparkir di zona merah.

Sementara itu, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyatakan sebagian besar pelaku pasar tetap mempertahankan taruhan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada Juni mendatang.

Adapun fokus pekan ini juga akan tertuju pada data nonfarm payrolls untuk Februari 2024. Angka ketenagakerjaan AS pada periode tersebut berpotensi mengguncang pasar

“Para ekonom memperkirakan perekrutan tenaga kerja melambat pada bulan lalu, namun jumlah yang lebih besar dari perkiraan dapat menambah kenaikan dolar tahun ini,” kata Ibrahim.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (7/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.23 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.655 dan harga jual sebesar Rp15.675 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.510 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.810 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.19 WIB masing-masing sebesar Rp15.655 dan Rp15.675 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.600 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.31 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.665 dan harga jual sebesar Rp15.685 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.450 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.653 dan Rp15.673.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.495 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.845 per dolar AS.

