Simak Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri & BNI Jelang RDG BI (19/3)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah ke level Rp15.700 per dolar AS pada Selasa (19/3/2024) jelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia dan FOMC The Fed.

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 9,5 poin atau 0,06% menuju level Rp15.700 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,02% ke posisi 103,602.

Adapun, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang misalnya melemah 0,07% lalu dolar Hong Kong juga melemah 0,02% diikuti dolar Singapura yang stagnan di zona merah.

Kemudian, dolar Taiwan melemah 0,17%, won Korea melemah 0,25% dan peso Filipina melemah 0,3%

Selanjutnya, pelemahan ini diikuti rupee India sebesar 0,07%, dan ringgit Malaysia yang melemah 0,18%. Hanya yuan China yang mengalami penguatan secara stagnan dan baht Thailand yang menguat 0,04%

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan Selasa (19/3/2024), dengan kecenderungan melemah di rentang Rp15.680-Rp15.760 per dolar AS.

Sementara itu, data upah yang positif dan inflasi yang tinggi memicu spekulasi massal mengenai apakah BOJ akan mengakhiri kebijakan ultra-longgarnya pada minggu ini.

Adapun, pertemuan The Fed menunggu isyarat penurunan suku bunga lebih lanjut membuat indeks dolar dan indeks dolar berjangka sedikit bergerak di perdagangan Asia pada hari Senin.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (19/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.56 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.690 dan harga jual sebesar Rp15.710 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.585 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.885 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.49 WIB masing-masing sebesar Rp15.695 dan Rp15.720 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.645 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.795 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.725 dan harga jual sebesar Rp15.745 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pukul 08.59 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.500 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.850 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.688 dan Rp15.708.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.530 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.880 per dolar AS.

