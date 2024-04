Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuannya ke level 6,25%. Hal ini tentu memberikan pengaruh pada suku bunga kredit bank. Lantas, berapa suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) saat ini? Simak daftar suku bunga dan syarat KUR BRI 2024.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), suku bunga kredit per Maret 2024 tercatat menurun. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Maret 2024 sebesar 9,25%, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 9,28%

Sebagai informasi, KUR memang menjadi penting bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, atau Menengah (UMKM) yang seringkali membutuhkan pinjaman untuk membiayai operasional sehari-hari, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup.

Salah satu bank penyalur KUR adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI). Bank ini diketahui merupakan penyalur terbesar KUR.

Dilansir dari situs resminya, suku bunga KUR BRI sebesar 6% untuk KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Sementara, suku bunga KUR Super Mikro plafon sampai dengan Rp10 juta sebesar 3% efektif per tahun.

Khusus peminjam KUR Mikro dan KUR Kecil, suku bunga yang diterima pun bakal berjenjang. Misal, untuk nasabah yang baru menerima KUR pertama kali bakal ditetapkan suku bunga 6% efektif per tahun.

Sementara, untuk penerima KUR kedua kali menjadi 7% per tahun. Kemudian, ketiga kali menjadi 8% per tahun dan pinjaman keempat menjadi 9% per tahun.

Persyaratan Calon Debitur Penerima KUR 2024

KUR Mikro BRI

Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha

KUR Kecil BRI

Mempunyai usaha produktif dan layak Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

KUR TKI BRI

Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan. Persyaratan administrasi:

Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga

Perjanjian kerja dengan pengguna jasa

Perjanjian penempatan Passpor Visa Persyaratan lainnya sesuai ketentuan

Syarat dan Suku Bunga KUR 2024

KUR Mikro BRI

Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur Jenis Pinjaman

Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun

Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun Suku bunga 6% efektif per tahun Bebas biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil BRI

Pinjaman Rp 50 – Rp 500 juta Jenis Pinjaman

Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun

Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun Suku bunga 6% efektif per tahun Agunan sesuai dengan peraturan bank

KUR TKI BRI

Maksimum Pinjaman Rp25 juta atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah Suku bunga 6% efektif per tahun Bebas biaya administrasi dan provisi Maksimum masa pinjaman tiga tahun atau berdasarkan pada kontrak kerja Penempatan: Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia

