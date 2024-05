Kurs BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Menguat Hari Ini (16/5)

Nilai tukar rupiah menguat seiring dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed yang menyebabkan dolar AS tertekan.

Bisnis.com, JAKARTA - Rupiah berhasil menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (16/5/2024) seiring dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed yang menyebabkan dolar AS tertekan.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melonjak 102 poin atau 0,64% menjadi Rp15.925,5 per dolar AS. Indeks dolar AS turun 0,14% ke level 104,198.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya cenderung naik. Dolar Taiwan naik 0,22%, won Korea Selatan naik 0,69%, peso Filipia naik 0,30%, ringgit Malaysia naik 0,46%, dolar Singapura naik 0,12%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan perdagangan hari ini mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.970-Rp16.070. per dolar AS.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (16/5/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.940 dan harga jual sebesar Rp15.960 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.765 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.065 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.945 dan Rp15.970 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.875 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.025 per dolar AS.

