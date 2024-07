Rupiah Anjlok Lagi, Cek Kurs BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini (19/7)

Nilai tukar rupiah dibuka melemah atau anjlok ke Rp16.220 per dolar AS pada hari ini, Kamis (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke Rp16.220 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi di tengah penguatan dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, Jumat (19/7/2024) pukul 09.00 WIB, nilai tukar rupiah melemah 0,40% atau 65 poin ke Rp16.220 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar menguat 0,08% ke level 104,25.

Bersama dengan rupiah, mayoritas mata uang Asia terpantau bergerak variatif terhadap greenback. Yen Jepang melemah 0,05%, dolar Singapura melemah 0,07%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, dan dolar Taiwan melemah 0,40%.

Lalu won Korea Selatan melemah 0,28%, rupee India turun 0,08%, yuan China turun 0,06%, ringgit Malaysia melemah 0,16%, dan baht Thailand melemah 0,32%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah akan ditutup melemah di rentang Rp16.140 hingga Rp16.200 per dolar AS.

Dia sebelumnya mengatakan para pejabat Bank Sentral AS The Fed mengatakan bahwa waktu pemangkasan suku bunga akan lebih dekat, mengingat inflasi yang membaik dan pasar tenaga kerja cukup positif.

Kendati demikian, menurutnya ancaman pembatasan AS terhadap China meningkatkan kekhawatiran atas perang dagang baru antar-negara.

Komentar baru-baru ini oleh calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengenai belanja pertahanan AS di Taiwan juga membuat sentimen kekhawatiran terhadap pasar regional.

Langkah itu dapat mewakili upaya berkelanjutan pemerintahan Biden untuk memutus akses China terhadap kemajuan dalam kecerdasan buatan terhadap teknologi dan industri pembuatan chip.

"Hal ini juga dapat memicu tindakan pembalasan yang keras dari Beijing, sehingga memicu perang dagang baru antara negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia," ujarnya dalam riset, Kamis (18/7/2024).

Laporan tersebut muncul ketika China juga menghadapi kekhawatiran atas melambatnya pemulihan ekonomi, terutama setelah data produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Sementara itu dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 mampu berada dalam rentang 4,7% hingga 5,5% berkat kinerja perekonomian domestik. Konsumsi rumah tangga dan investasi mendorong kinerja produk domestik bruto (PDB) kuartal II/2024.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV juga diperkirakan akan tetap baik. Proyeksi positif ini juga didorong oleh rencana peningkatan stimulus fiskal dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB serta kinerja ekspor yang meningkat dengan kenaikan permintaan dari mitra dagang utama.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (19/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.193 dan harga jual sebesar Rp16.213 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.035 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.335 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.15 WIB masing-masing sebesar Rp16.210 dan Rp16.235 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.165 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.315 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.180 dan harga jual sebesar Rp16.200 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.193 dan Rp16.213.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.330 per dolar AS.