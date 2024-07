Kurs Dolar dan Yen ke Rupiah 29 Juli 2024 di BCA, BRI, Mandiri, hingga BNI

Nilai tukar dolar ke rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.288 per dolar AS pada perdagangan awal pekan, Senin (29/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.288 per dolar AS pada perdagangan awal pekan, Senin (29/7/2024). Sementara itu nilai tukar yen Jepang berdasarkan data Bloomberg berada pada level Rp106 pada pukul 10.21 WIB.



Lalu, berapa kurs dolar AS dan Yen Jepang di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin, 29 Juli 2024?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan dengan menguat sebesar 0,08% atau 2 poin ke posisi Rp16.288 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar terpantau turun 0,13% ke level 103,93.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Nilai tukar dolar Singapura naik 0,07%, won Korea menguat 0,16%, ringgit malaysia menguat 0,42% dan baht Thailand menguat 021%.

Sementara itu, mata uang yang melemah adalah yuan China sebesar 0,06%, rupee India melemah 0,03%, peso Filipina melemah 0,04% dan dolar Taiwan melemah 0,04%.

Sebelumnya Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pada perdagangan Senin, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.290 hingga Rp16.370 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan pelaku pasar mengambil beberapa isyarat positif dari data PDB AS kuartal kedua 2024 yang lebih kuat dari ekspektasi.

"Fokus juga tertuju pada data indeks harga PCE AS yang akan datang, yang merupakan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve, untuk isyarat lebih lanjut tentang pemotongan suku bunga," ujarnya dalam riset, pekan lalu (26/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan pembacaan tersebut diharapkan menunjukkan inflasi mereda lebih lanjut pada Juni 2024, meskipun sedikit. Hal itu juga terjadi beberapa hari menjelang pertemuan The Fed, bank sentral secara luas diharapkan untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil dan mengisyaratkan pemotongan suku bunga pada September.

Sementara itu, lanjutnya, Wakil Presiden AS Kamala Harris menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (25/7) untuk membantu mencapai kesepakatan gencatan senjata yang akan meringankan penderitaan warga sipil Palestina, dengan nada yang lebih keras daripada Presiden Joe Biden.

Adapun, dari sentimen dalam negeri, pasar terus memantau perkembangan utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau membengkak dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan posisi terakhir pada Mei 2024 senilai US$22,86 miliar atau setara Rp372,3 triliun (kurs Rp16.288 per dolar AS).

Berdasarkan Data Statistik Utang Luar Negeri milik Bank Indonesia (BI), secara umum posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2024 ini berada di angka US$407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun. Posisi tersebut naik 1,8% (year-on-year/yoy) dari Mei 2023 yang senilai Rp400,24 miliar.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.30 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.263 dan harga jual sebesar Rp16.283 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.130 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.430 per dolar AS.

Nilai tukar Yen Jepang terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp106,04 untuk beli dan Rp106,14 kurs jual.

Sedangkan kurs Yen Jepang untuk Bank Notes, BCA menetapkan nilai tukar Rp103,92 untuk beli dan Rp107,87 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen Jepang di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.30 WIB masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.340 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.235 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.385 per dolar AS.

BRI menetapkan harga beli yen Jepang sebesar Rp105,94 dan harga jual sebesar Rp106,47 berdasarkan e-rate.

Kurs Yen Jepang di BRI hari ini (29/07) untuk Bank Notes adalah Rp105,01 untuk beli dan Rp107,61 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen Jepang di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.270 dan harga jual sebesar Rp16.290 berdasarkan e-rate..

Selanjutnya, kurs yen Jepang untuk beli berada pada level Rp105,98 dan jual Rp106,19

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.278 dan Rp16.298.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.0145 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.445 per dolar AS. Sedangkan Bank Notes di BNI untuk kurs yen Jepang adalah Rp103,69 untuk beli dan Rp108,69 untuk jual.