Konsensus BI Rate, Suku Bunga Acuan Tetap atau Turun Hari Ini?

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 dari total 36 ekonom yang terhimpun dalam konsensus Bloomberg memprediksikan Bank Indonesia (BI) akan mengambil langkah pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Rabu (18/9/2024).

Jika demikian, BI Rate akan menuju level 6% dan hal ini akan menjadi pemangkasan pertama dalam reli kenaikan BI Rate sejak Agustus 2022.

Ekonom pertama yang mengeluarkan estimasi pemangkasan suku bunga adalah Tamara Mast Henderson dari Bloomberg LP, sejak 9 September 2024. Kemudian hari berikutnya diikuti Fikri C Permana dari KB Valbury Sekuritas dan dilanjutkan oleh Helmy Kristani dari PT Danareksa Securities/Jakarta.

Perbankan pelat merah seperti PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) juga menyampaikan estimasi serupa berupa pemangkasan suku bunga menjadi 6% pada Agustus 2024.

Jumlah ekonom yang optimistis akan penurunan ini terpantau lebih banyak dari estimasi bulan lalu yang hanya terdiri dari dua orang.

Lantas, apa yang membuat mereka meyakini akan pemangkasan lebih cepat dari The Fed?

Inflasi dan Pelemahan Daya Beli

Mandiri Office of Chief Economist (OCE) Group mengungkapkan ekspektasi pemangkasan tersebut bersumber dari ekspektasi pasar terhadap penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang semakin besar dalam Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) 17-18 September 2024.

Bank Mandiri melihat dengan data ekonomi terkini lainnya, seperti inflasi yang rendah dan nilai tukar mulai menguat, membuka peluang penurunan suku bunga pada yang akan diumumkan dalam RDG hari ini.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menegaskan pemerintah dan Bank Sentral tak perlu khawatir dengan bayang-bayang inflasi jika pemangkasan dilakukan lebih cepat dari The Fed.

“Pertimbangan kami, [saat ini] inflasi domestik yang rendah. Tidak perlu khawatir dengan tekanan inflasi. [Pertimbangan lainnya] adanya permintaan domestik yang rendah,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Seandainya pada waktu yang bersamaan, The Fed tetap pada rencana untuk melakukan pemangkasan bulan ini, maka Asmo meyakini dolar akan melemah.

Senada, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anton Hendranata mengungkapkan prediksi penurunan BI Rate sejalan dengan pemangkasan FFR sebesar 25bps pada bulan ini. Dirinya menyampaikan kondisi rupiah saat ini cenderung menguat yang ditopang oleh aliran modal atau capital inflow.

Selain itu, inflasi tahunan yang sangat rendah, yakni sebesar 2,12% (year-on-year/YoY) berada dalam target Bank Indonesia yang berada di rentang 1,5% hingga 3,5% pada akhir tahun.

Sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi terjadi dalam empat bulan secara beturut-turut sejak Mei 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti pun menyoroti tren deflasi tersebut sebagai alarm krisis ekonomi. Dia mendorong agar otoritas kebijakan moneter tersebut segera melakukan intervensi, salah satunya dengan pemangkasan suku bunga.

"Jadi, seharusnya bank sentral pemegang kebijakan moneter bisa melakukan intervensi kebijakan stabilisasi harga agar Indonesia tidak terjadi deflasi terus-terusan sehingga bisa menghindarkan dari krisis ekonomi," ujarnya beberapa hari lalu.