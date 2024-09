Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 30 September 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp15.130 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (30/9/2024). Bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI hari ini?

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,03% atau 5 poin ke posisi Rp15.130 per dolar AS pada perdagangan awal pekan ini. Indeks dolar naik 0,06% ke posisi 100,172.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya dibuka variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,12%, rupee India melemah 0,07%, yuan China melemah 0,04%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, dan dolar Taiwan melemah 0,02%.

Sementara itu, won Korea menguat 0,22%, peso Filipina menguat 0,05%, baht Thailand menguat 0,10%, dolar Singapura menguat sebesar 0,05%, dan ringgit Malaysia menguat 0,48%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah akan ditutup menguat pada rentang Rp15.030-Rp15.140 hari ini.

Menurutnya, salah satu sentimen penggerak dolar AS adalah ekspektasi berlanjutnya penurunan suku bunga bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) dalam Federal Open Market Committee (FOMC) November mendatang.

Dari dalam negeri, pasar disebutnya merespons positif laporan Kementerian Keuangan terkait kondisi utang pemerintah per Agustus 2024 yang mencapai Rp 8.461,93 triliun. Jumlah itu turun Rp40,76 triliun dibandingkan sebelumnya yakni Rp8.502,69 triliun.

“Seiring dengan jumlah utang yang menurun, rasio utang terhadap produk domestik bruto [PDB] juga turun menjelang Presiden Joko Widodo atau Jokowi lengser menjadi 38,49%, sebelumnya masih 38,68%,” kata Ibrahim.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI hari ini, Senin 30 September 2024:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 09.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.145 dan harga jual sebesar Rp15.165 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.970 dan Rp15.270 per pukul 08.02 WIB.

BCA juga menerapkan angka yang sama berdasarkan bank notes pada pukul 08.08 WIB, yakni harga beli sebesar Rp14.970 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.270 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.40 WIB masing-masing sebesar Rp15.144 dan Rp15.164 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.010 dan Rp15.260 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 08.46 WIB masing-masing sebesar Rp15.110 dan Rp15.130.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp14.875 dan harga jual senilai Rp15.225. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.47 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes per pukul 09.55 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.900 dan Rp15.250.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.145 dan harga jual sebesar Rp15.165 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp14.970 dan jual sebesar Rp15.320. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.