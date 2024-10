Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 4 Oktober 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah menuju level Rp15.528 pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (4/10/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 99,50 poin atau 0,64% ke level Rp15.528 per dolar AS. Indeks dolar AS juga menurun 0,07% menuju posisi 101,91.

Mayoritas mata uang lain di Asia turut dibuka melemah. Ringgit Malaysia turun 0,31%, baht Thailand melemah 0,11%, peso Filipina turun 0,02%, dan yuan China menurun 0,11%. Yen Jepang dan won Korea masing-masing menguat 0,27% dan 0,11%.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 4 Oktober 2024

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan sejumlah sentimen mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini. Dari luar negeri, laporan ketenagakerjaan nasional ADP menunjukkan jumlah pekerja swasta AS melebihi ekspektasi pada September 2024.

Selain itu, prospek konflik Timur Tengah yang meluas dapat mengganggu aliran minyak mentah dari wilayah pengekspor utama membayangi prospek pasokan global yang lebih kuat.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal untuk membuka ruang pemangkasan suku bunga acuan lebih lanjut hingga akhir tahun ini. Penurunan suku bunga acuan seiring kondisi inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah stabil, dan pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga : Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp15.52, Mayoritas Mata Uang Asia Memerah

BI juga terus mencermati perkembangan ekonomi, seperti kebijakan suku bunga AS, Eropa, serta perkembangan ekonomi China. Momentum penurunan suku bunga acuan BI diperkirakan mendukung pertumbuhan ekonomi agar tetap solid, terutama bagi industri perbankan.

Berikut kurs dollar AS di BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI hari ini, Jumat 4 Oktober 2024:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.482 dan harga jual sebesar Rp15.502 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.310 dan Rp15.610 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan bank notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.310 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.610 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.462 dan Rp15.484 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.325 dan Rp15.625 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.12 WIB masing-masing sebesar Rp15.430 dan Rp15.450.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.250 dan harga jual senilai Rp15.600. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.52 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.15 WIB, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.250 dan Rp15.600.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.481 dan harga jual sebesar Rp15.501 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.365 dan jual sebesar Rp15.715. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.