Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 18 Oktober 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (18/10/2024) ke level Rp15.495 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat tipis 0,07% atau 11,5 poin ke level Rp15.495 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,09% ke level 103,73.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,11%, dolar Singapura menguat 0,02%, dolar Hongkong menguat 0,02%, won Korea Selatan menguat 0,02%, serta baht Thailand menguat 0,28%.

Di sisi lain, haya rupee India susut tipis 0,08% terhadap dollar AS sesaat pembukaan perdagangan hari ini.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan ditutup menguat pada perdagangan hari ini di rentang Rp15.430 - Rp15.520.

Ibrahim mengatakan pasar merespons positif terhadap pemilihan susunan kabinet baru, karena presiden terpilih Prabowo memilih pemimpin yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pelantikan kabinet merupakan salah satu poin penting, yang mana bukan hanya dinilai tentang politik, namun juga seberapa jauh tim yang ada nantinya akan mampu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun pada tahun-tahun mendatang.

Oleh sebab itu, menurutnya pelaku pasar dan investor tentu akan menantikan dengan sangat hati-hati, siapa saja yang akan masuk ke dalam kabinet.

Seiring adanya pemanggilan terhadap Sri Mulyani Indrawati yang diproyeksikan akan kembali menjadi menteri keuangan, menurutnya, pelaku pasar akan merespons secara positif.

"Mungkin kita juga harus menunggu penetapan selanjutnya dari kabinet yang ada, sehingga bisa mendapatkan kepastian lebih lanjut tentang rencana selanjutnya," katanya.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat 18 Oktober 2024?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.450 dan harga jual sebesar Rp15.470 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.365 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.665 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.31 WIB masing-masing sebesar Rp15.467 dan Rp15.489 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.415 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.615 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.505 dan harga jual sebesar Rp15.525 berdasarkan e-rate.

Selain itu, berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.300 dan Rp15.650.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.471 dan Rp15.491.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.360 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.660 per dolar AS.