Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 4 November 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.768 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (4/11/2024). Simak kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada 4 November 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan turun 0,23% atau 36 poin ke posisi Rp15.768 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,48% ke posisi 103,700.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,77%, dolar Singapura menguat sebesar 0,46%, baht Thailand menguat 0,47%, dan yuan China menguat 0,22%.

Selanjutnya, peso Filipina menguat 0,38%, won Korea menguat 0,48%, ringgit Malaysia menguat 0,09%, dolar Taiwan menguat 0,19%, dan dolar Hong Kong menguat 0,02%. Kemudian, rupee India stagnan 0,00%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa untuk perdagangan Senin (4/11) mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun akan ditutup menguat direntang Rp15.720-Rp15.790.

Sementara itu, pada perdagangan akhir pekan lalu (1/11), mata uang rupiah ditutup melemah 34 point sebelumnya sempat melemah 40 point di level Rp15.732 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.698.

Ibrahim mengatakan bahwa Indonesia mencatat pada Oktober 2024 inflasi sebesar 1,71 % secara tahunan (YoY) dan 0,08% secara bulanan (MtM), mengakhiri tren deflasi 5 bulan beruntun.

Secara bulanan, Indonesia pada Oktober 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,08%. Indeks harga konsumen (IHK) naik ke level 106,01 pada Oktober 2024, dari 105,93 pada September 2024.

Menurutnya, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 % dan memberikan andil inflasi 0,06%.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (4/11/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.755 dan harga jual sebesar Rp15.775 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.570 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.870 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.744 dan Rp15.769 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.665 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.865 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.55 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.715 dan harga jual sebesar Rp15.735 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.748 dan Rp15.768.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.600 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.900 per dolar AS.