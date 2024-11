Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 6 November 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.840 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (6/11/2024). Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, 6 November 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan turun 0,58% atau 91,5 poin ke posisi Rp15.840 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau menguat 1,18% ke posisi 104,540.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak ambrol terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 1,08%, dolar Singapura melemah sebesar 0,66%, baht Thailand melemah 0,65%, dan yuan China melemah 0,35%.

Selanjutnya, peso Filipina melemah 0,40%, won Korea melemah 0,68%, ringgit Malaysia melemah 0,32%, dolar Taiwan melemah 0,30%, dan dolar Hong Kong melemah 0,02%. Kemudian, hanya rupee India yang menguat tipis sebesar 0,01%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa untuk perdagangan Rabu (6/11) mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi akan ditutup menguat direntang Rp15.640-Rp15.750.

Ibrahim mengatakan bahwa para pedagang sebagian besar menghindari risiko dari sentimen pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) yang diperebutkan dengan sengit, yang melemahkan taruhan pada pemotongan suku bunga yang lebih dalam oleh The Fed, membuat para pedagang waspada dan berdampak terhadap kekuatan indeks dolar AS.

Adapun dalam pertemuan Federal Reserve pekan ini, dia mengatakan bahwa The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, lebih kecil dari pemangkasan sebesar 50 basis poin yang dilakukan pada September.

Namun, prospek pemangkasan di masa mendatang akan diawasi dengan ketat, terutama karena data terbaru menunjukkan kekuatan ekonomi AS dan inflasi yang tinggi.

Sementara itu dari dalam negeri, Ibrahim menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi RI kuartal III/2024 tumbuh 4,95% dari pergerakan kuartal II/2024. Adapun pada kuartal II/2024 pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi, yakni 5,05% (YoY) apabila dibandingkan dengan triwulan II/2024 tumbuh 1,50% QtQ.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (6/11/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.823 dan harga jual sebesar Rp15.843 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 09.36 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.670 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.970 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.819 dan Rp15.844 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.725 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.925 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.13 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.810 dan harga jual sebesar Rp15.840 berdasarkan e-rate.

Kemudian Bank Mandiri menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.550 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.900 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.808 dan Rp15.828.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.625 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.905 per dolar AS.