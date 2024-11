Gaji Pegawai Bank Mandiri Semua Posisi, Capai Rp75 Juta per Bulan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji pegawai Bank Mandiri untuk posisi tertentu dapat mencapai Rp75 juta per bulan. Dengan besaran gaji karyawan Bank Mandiri yang fantastis, menjadi daya tarik tersendiri untuk para pencari kerja. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menawarkan gaji dan tunjangan yang kompetitif bagi karyawan di berbagai jenjang, mulai dari staf entry-level hingga manajemen senior.

Dengan besaran gaji pegawai Bank Mandiri yang fantastis dan kompetitif, Bank Mandiri berhasil mempertahankan dan menarik talenta berkualitas untuk mendukung pelayanan serta operasionalnya di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang detail gaji Pegawai Bank Mandiri di setiap posisi, artikel ini akan memberikan informasi lengkap dan terbaru tahun 2024.

Pada tahun 2024 ini, gaji pegawai Bank Mandiri bervariasi mulai dari Rp3 juta hingga Rp75 jutaan rupiah.

Ada tiga posisi jabatan pegawai di Bank Mandiri yang bisa mendapatkan Rp75 juta per bulan. Ketiganya adalah Head of Capital Market, Head of Asset Management, Head of Business Banking dan Head of Private Banking.

Sementara itu, beberapa karyawan Bank Mandiri juga banyak yang mendapatkan gaji di atas Rp 15 jutaan untuk jabatan yang sudah termasuk tinggi.

Daftar Prakiraan Gaji Pegawai Bank Mandiri 2024

Asisten Manager: Rp6.000.000

Customer Service: Rp4.500.000

Gaji Teller Bank Mandiri: Rp4.000.000

Gaji Banking Staff Bank Mandiri Frontliner: Rp4.500.000

Gaji Kepala Cabang Bank Mandiri: Rp9.000.000

Gaji pegawai Bank Mandiri Analis Kredit: Rp6.500.000

Manajer Keuangan: Rp7.500.000

Compliance Officer: Rp5.500.000

Gaji pegawai bank mandiri Audit: Rp6.500.000

Marketing Officer: Rp4.500.000

Programmer: Rp8.000.000

System Analyst: Rp9.000.000

Business Analyst: Rp8.500.000

Network Engineer: Rp7.500.000

Quality Assurance: Rp6.500.000

Relationship Manager: Rp8.000.000

Area Manager: Rp12.000.000

Human Resources: Rp8.000.000

Legal Officer: Rp8.000.000

Corporate Secretary: Rp15.000.000

Head of Compliance: Rp20.000.000

Credit Administrator: Rp5.500.000

Corporate Banking: Rp12.500.000

Customer Relationship Manager: Rp14.000.000

Product Manager: Rp16.000.000

Gaji pegawai bank mandiri Treasury Officer: Rp15.000.000

Business Continuity Planner: Rp10.000.000

Information Security Officer: Rp15.000.000

Gaji Branch Manager Bank Mandiri: Rp18.000.000

Mobile Banking Officer: Rp10.000.000

Back End Developer: Rp11.000.000

Investment Banking: Rp15.000.000

Private Banking: Rp19.000.000

Cash Management Officer: Rp12.000.000

Business Development: Rp10.000.000

Head of Marketing: Rp25.000.000

Chief Technology Officer: Rp40.000.000

Project Manager: Rp16.000.000

IT Support: Rp7.000.000

Front End Developer: Rp11.000.000

Service Relationship Manager: Rp13.500.000

Senior Relationship Manager: Rp17.000.000

Network and Security Engineer: Rp12.500.000

Regional Manager: Rp25.000.000

Wealth Management: Rp20.000.000

Funding Manager: Rp17.500.000

Credit Risk Management: Rp22.500.000

Market Risk Management: Rp25.000.000

Operational Risk Management: Rp22.000.000

Gaji IT Risk Management: Rp20.000.000

Quantitative Analyst: Rp30.000.000

Gaji pegawai bank mandiri Equity Sales: Rp27.500.000

Fixed Income Sales: Rp27.500.000

Settlement Officer: Rp8.500.000

Corporate Finance: Rp27.500.000

Cash Management: Rp22.500.000

Asset Management: Rp25.000.000

Wealth Planner: Rp17.500.000

Head of Fund Management: Rp50.000.000

Head of Risk Management: Rp47.500.000

Head of Capital Market: Rp75.000.000

Head of Asset Management: Rp75.000.000

Head of Business Banking: Rp75.000.000

Head of Private Banking: Rp75.000.000

Investment Manager: Rp35.000.000

Credit Analyst: Rp8.500.000

Legal Manager: Rp22.500.000

Manager of Credit Risk Management: Rp35.000.000

Manager of Market Risk Management: Rp40.000.000

Manager of Operational Risk Management: Rp35.000.000

Officer of Corporate Banking: Rp10.000.000

Officer of Credit Manager: Rp10.000.000

Officer of Digital Banking: Rp8.000.000

Officer of Funding And Liquidity Management: Rp13.000.000

Officer of International Banking: Rp10.000.000

Officer of IT Infrastructure Management: Rp12.000.000

Officer of Product Development: Rp10.000.000,

Head of Operational Risk Management: Rp50.000.000

Cash Management Specialist: Rp17.000.000

Corporate Governance Officer: Rp6.500.000

Core Banking Specialist: Rp15.000.000

Credit Card Operations Specialist: Rp15.000.000

gaji pegawai bank mandiri Credit Legal: Rp18.500.000

Credit Operations Specialist: Rp10.000.000

Officer of Risk Management: Rp7.500.000

Relationship Manager High Net Worth: Rp16.000.000

Relationship Manager Treasury: Rp12.000.000

Small Medium Enterprise (SME) Banking Specialist: Rp10.000.000

Trade Finance Specialist: Rp10.000.000

Treasury Specialist: Rp11.000.000

Operational Analyst: Rp7.000.000

Credit Risk Analyst: Rp10.000.000

Deferred Payment Guarantees Specialist: Rp11.000.000

Derivatives Specialist: Rp17.000.000

Gaji banking staff mandiri: Rp7.500.000

Electronic Data Processing Engineer: Rp15.000.000

Employee Benefits Manager: Rp17.000.000

Finance Officer: Rp10.000.000

Financial Controller: Rp25.000.000

Financial Planning and Analysis Manager: Rp22.500.000

Fiscal Agent: Rp13.000.000

Foreign Exchange and Money Market Specialist: Rp18.000.000

Head of Investment Banking: Rp75.000.000

Investment Portfolio Specialist: Rp20.000.000,

IT Business Analyst: Rp10.000.000

IT Helpdesk Support: Rp8.000.000

IT Security Specialist: Rp15.000.000

IT Service: Rp5.000.000

IT System Development Manager: Rp20.000.000

Knowledge Management Officer: Rp10.000.000

Wealth Product Manager: Rp20.000.000

Gaji SDP bank mandiri Rp6.000.000

Gaji General banking staff mandiri Rp3.800.000 – Rp 7.800.000

Prakiraan Gaji Karyawan Bank Mandiri Berdasarkan Kota

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini prakiraan gaji pegawai Bank Mandiri tahun 2024 berdasarkan wilayah/kota. Gaji pegawai Bank Mandiri dapat bervariasi, menyusul perbedaan posisi atau jabatan, pengalaman kerja, dan lokasi kota. Berikut rincian pendapatan karyawan Bank Mandiri berdasarkan wilayah/kota:

1. Jakarta

Gaji karyawan di Jakarta umumnya lebih tinggi dibanding kota lain karena tingginya biaya hidup. Untuk posisi teller atau customer service di Bank Mandiri, karyawan Bank Mandiri bisa mendapatkan gaji berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan. Untuk posisi manajerial, gaji bisa mencapai puluhan juta per bulan, tergantung pada tanggung jawab dan level manajemen.

2. Surabaya

Kota besar seperti Surabaya juga menawarkan gaji kompetitif untuk pegawai Bank Mandiri. Gaji di posisi entry-level umumnya mirip dengan Jakarta, yaitu antara Rp3,5 juta hingga Rp8 juta per bulan, tergantung pada pengalaman dan jabatan.

3. Kota-kota Lain (Bandung, Medan, Makassar)

Di kota-kota besar lainnya, gaji pegawai Bank Mandiri masih cukup kompetitif meski sedikit lebih rendah dari Jakarta dan Surabaya. Teller dan customer service bisa memperoleh sekitar Rp3 juta hingga Rp6 juta per bulan, sementara posisi manajerial juga berkisar dalam rentang yang lebih tinggi, tergantung pengalaman dan tanggung jawab.

Perbedaan gaji ini disesuaikan dengan biaya hidup masing-masing daerah, tingkat persaingan pasar tenaga kerja, serta kebutuhan operasional Bank Mandiri di setiap kota. Demikian daftar gaji pegawai Bank Mandiri 2024 yang mungkin sedang Anda cari. Angka di atas mungkin berbeda tergantung wilayah.