Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 1 November 2024

Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,09% ke Rp15.712 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Jumat (1/11/2024).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.712 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Jumat (1/11/2024).

Dilansir Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,09% atau 14,5 poin. Indeks dolar turut melemah 0,04% ke posisi 103,837.

Mata uang kawasan Asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang melemah 0,12%, dolar Singapura melemah sebesar 0,13%, baht Thailand melemah 0,00%, dan yuan China melemah 0,05%, peso Filipina melemah 0,27%

Selain itu, rupee India melemah 0,00% dan won Korea melemah 0,08%. Dolar Hong Kong menguat 0,01%, ringgit Malaysia menguat 0,06%, dan dolar Taiwan menguat 0,09%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen yang berpengaruh terhadap pasar antara lain target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 8%, yang berbeda dengan prediksi IMF sebesar 5,2%. Kendati bukan hal yang mustahil, pemerintah dinilai perlu menggali potensi ekonomi yang lebih luas.

Pada lingkup global, tensi tinggi geopolitik yang dominan serta melambatnya ekonomi China dinilai menjadi faktor tersendiri. Spekulasi pasar juga terpengaruh dinamika ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS antara Donald Trump dan Kamala Harris.

Imbas hal-hal di atas, Ibrahim memprediksi pergolakan rupiah pada perdagangan hari ini akan fluktuatif, dan ditutup menguat pada rentang Rp15.690-Rp15.760.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.705 dan harga jual sebesar Rp15.725 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.550 dan Rp15.850 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.02 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.550 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.850 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.697 dan Rp15.719 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.620 dan Rp15.820 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 08.39 WIB masing-masing sebesar Rp15.695 dan Rp15.715.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.475 dan harga jual senilai Rp15.825. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.33 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Kamis pukul 10.51 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.475 dan Rp15.825.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.704 dan harga jual sebesar Rp15.724 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.575 dan jual sebesar Rp15.875. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.