Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AASI Soroti Pentingnya Komunikasi ke Publik dalam Co-Payment Asuransi Kesehatan

AASI menekankan pentingnya komunikasi publik terkait kebijakan co-payment asuransi kesehatan untuk mengatasi kesalahpahaman dan melindungi konsumen.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 12:10
Share
Ilustrasi asuransi kesehatan. / dok. Freepik
Ilustrasi asuransi kesehatan. / dok. Freepik
Ringkasan Berita
  • AASI menekankan pentingnya komunikasi yang baik kepada publik mengenai kebijakan co-payment asuransi kesehatan untuk menghindari kesalahpahaman bahwa kebijakan ini memberatkan konsumen.
  • Kebijakan co-payment bertujuan melindungi konsumen dari inflasi medis yang dapat meningkatkan harga produk asuransi, dengan konsumen menanggung 10% dari total klaim.
  • Implementasi co-payment ditunda dan masih dalam pembahasan regulasi oleh OJK dan DPR RI, dengan harapan dapat menahan kenaikan premi asuransi kesehatan akibat lonjakan klaim.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) berpendapat perlu adanya komunikasi yang baik kepada masyarakat ihwal co-payment asuransi kesehatan yang diatur di dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025.

Sekretaris sekaligus Ketua Bidang Hukum, Kepatuhan dan Antar Lembaga AASI Arry Bagoes Wibowo mengatakan hal itu perlu dilakukan lantaran ada impresi atau kesan di publik bahwa co-payment akan memberatkan konsumen.

“Sebab itu, saya mewakili asosiasi mencatat ada faktor yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Ini yang sebenarnya harus diluruskan,” katanya seusai konferensi pers SICA 2025, di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Arry meneruskan, sebenarnya penerapan co-payment ini justru bermanfaat untuk melindungi konsumen itu sendiri. Pasalnya, ini berkaitan dengan inflasi medis yang terus meningkat, sehingga bisa berdampak pada meningkatnya harga produk asuransi.

Selain itu, dia juga memandang co-payment membuat konsumen menjadi memiliki kesadaran (awareness) bahwa meski sudah memiliki asuransi bukan berarti bisa merasa bebas-bebas saja karena risikonya dengan klaim yang sedemikian tinggi, maka harga produk asuransi juga bisa naik. 

“Karena kan inflasi medisnya tinggi, nanti tiap tahun harga produk kesehatan itu akan naik, akan sampai pada satu titik yang konsumen, aduh terlalu mahal ini biayanya. Makanya itulah sebenarnya waktu itu OJK juga ingin ada semacam kayak biaya sendiri,” jelasnya.

Baca Juga

Sebagai informasi, dengan skema co-payment, nasabah asuransi ketika mengajukan klaim asuransi kesehatan wajib menanggung 10% dari total klaim, dengan batasan maksimal Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap. 

Semula, co-payment ini dikabarkan akan berlaku 1 Januari 2026, sementara untuk polis yang sudah berjalan OJK memberikan waktu hingga 31 Desember 2026 untuk penyesuaian polis yang mengakomodir skema co-payment.

Namun, teranyar pada Senin 30 Juni 2025 co-payment ini akan ditunda terlebih dahulu. Keputusan penundaan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK.

Kemudian, pada Selasa (8/7/2025) OJK menyatakan bahwa penyusunan POJK pengganti SEOJK 7/2025 yang mengatur co-payment sedang dibahas dengan koordinasi bersama Komisi XI DPR RI. Dengan begitu, implementasi co-payment akan bergantung pada perkembangan pembahasan regulasi tersebut.

Asal tahu saja, hadirnya SE OJK Nomor 7/2025 dilatarbelakangi oleh kondisi inflasi medis yang menyebabkan klaim kesehatan melonjak. Hal tersebut membuat premi asuransi kesehatan melonjak signifikan menyesuaikan klaim yang dibayar. 

Untuk itu, adanya aturan co-payment diharapkan bisa meredam gejolak klaim dan pada akhirnya kenaikan harga premi asuransi kesehatan bisa ditahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index
Premium
8 menit yang lalu

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)
Premium
38 menit yang lalu

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sederet Alasan Industri Asuransi Masih Sulit Dipercaya Masyarakat

Sederet Alasan Industri Asuransi Masih Sulit Dipercaya Masyarakat

Co-payment Asuransi Kesehatan: Ini Usulan 4 Poin Krusial di POJK Baru

Co-payment Asuransi Kesehatan: Ini Usulan 4 Poin Krusial di POJK Baru

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah

Penjaminan Polis Diharapkan Bisa Tambah Kepercayaan Warga RI Berasuransi

Penjaminan Polis Diharapkan Bisa Tambah Kepercayaan Warga RI Berasuransi

Pengamat Ungkap Keuntungan Spin Off Usaha Syariah bagi Perusahaan Asuransi

Pengamat Ungkap Keuntungan Spin Off Usaha Syariah bagi Perusahaan Asuransi

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025

AASI: Spin Off Asuransi Syariah Bikin Agen hingga Konsumen Makin Percaya Diri

AASI: Spin Off Asuransi Syariah Bikin Agen hingga Konsumen Makin Percaya Diri

Jasindo Syariah Raih Rp1,29 Miliar dari Asuransi Perjalanan Umrah

Jasindo Syariah Raih Rp1,29 Miliar dari Asuransi Perjalanan Umrah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK Beri Sanksi ke 30 Pinjol, Asosiasi (AFPI) Bilang Begini
Fintech
10 menit yang lalu

OJK Beri Sanksi ke 30 Pinjol, Asosiasi (AFPI) Bilang Begini

AASI Soroti Pentingnya Komunikasi ke Publik dalam Co-Payment Asuransi Kesehatan
Asuransi
28 menit yang lalu

AASI Soroti Pentingnya Komunikasi ke Publik dalam Co-Payment Asuransi Kesehatan

Bos BTN Beri Kisi-Kisi Kinerja Semester I/2025, Lapkeu sedang Diaudit
Perbankan
1 jam yang lalu

Bos BTN Beri Kisi-Kisi Kinerja Semester I/2025, Lapkeu sedang Diaudit

Rupiah Menguat, Simak Kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (8/8)
Perbankan
1 jam yang lalu

Rupiah Menguat, Simak Kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (8/8)

Prospek Pembiayaan Kendaraan kala Penjualan Lesu
Perbankan
2 jam yang lalu

Prospek Pembiayaan Kendaraan kala Penjualan Lesu

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care
Asuransi
20 Jul 2025 | 20:01 WIB

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

HUT ke-80 RI, Bank Mandiri Dorong Generasi Melek Finansial Lewat SimPel

2

Penyebab Cadangan Devisa Juli 2025 Turun: Dipakai Bayar Utang Luar Negeri

3

Cadangan Devisa Juli 2025 Tergerus untuk Bayar Utang Luar Negeri, Ini Kata Ekonom

4

OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025

5

Solvabilitas JHT Sedikit di Bawah Batas Aman, BPJS Ketenagakerjaan Sebut Akibat Pasar Volatile

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

HUT ke-80 RI, Bank Mandiri Dorong Generasi Melek Finansial Lewat SimPel

2

Penyebab Cadangan Devisa Juli 2025 Turun: Dipakai Bayar Utang Luar Negeri

3

Cadangan Devisa Juli 2025 Tergerus untuk Bayar Utang Luar Negeri, Ini Kata Ekonom

4

OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025

5

Solvabilitas JHT Sedikit di Bawah Batas Aman, BPJS Ketenagakerjaan Sebut Akibat Pasar Volatile