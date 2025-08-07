Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyebab Cadangan Devisa Juli 2025 Turun: Dipakai Bayar Utang Luar Negeri

Cadangan devisa Indonesia turun ke US$152 miliar pada Juli 2025, dipengaruhi pembayaran utang luar negeri dan stabilisasi rupiah oleh Bank Indonesia.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:09
Share
Pegawai menghitung mata uang Dolar Amerika Serikat (AS) di salah satu gerai penukaran uang di Jakarta, Selasa (8/4/2025). / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai menghitung mata uang Dolar Amerika Serikat (AS) di salah satu gerai penukaran uang di Jakarta, Selasa (8/4/2025). / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Cadangan devisa Indonesia tercatat turun tipis menjadi US$152,0 miliar pada Juli 2025, dari bulan sebelumnya senilai US$152,6 miliar. Pembayaran utang luar negeri menjadi salah satu penyebab cadev turun.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), cadangan devisa sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada Maret 2025, yakni senilai US$157,1 miliar. Namun, setelahnya turun.

Cadangan devisa relatif stabil posisinya sejak April 2025, yakni sebesar US$152,5 miliar. Posisinya kemudian turun pada Juli 2025, salah satunya untuk keperluan pembayaran utang luar negeri.

"Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Kamis (7/8/2025).

BI melaporkan posisi terakhir utang luar negeri Indonesia per Mei 2025 adalah senilai US$435,6 miliar, setara Rp7.100,28 triliun (asumsi kurs JISDOR BI Rp16.300 per dolar AS pada akhir Mei 2025). Jumlah utang itu naik US$4,05 miliar atau sekitar Rp66 triliun dari bulan sebelumnya.

Jumlah utang luar negeri per Mei 2025 naik dalam nominal dolar, tetapi menjadi turun saat dikonversi ke dalam rupiah karena terjadi penguatan kurs pada Mei 2025 dari bulan sebelumnya.

Baca Juga

Utang luar negeri Indonesia Mei 2025 mengalami kenaikan 6,8% secara tahunan (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2% (YoY).

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN [utang luar negeri] di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta," ujar Denny.

Ramdan menyampaikan bahwa BI juga melakukan intervensi di pasar keuangan demi menjaga stabilitas rupiah, terutama di tengah dinamika ekonomi global setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif resiprokal ke banyak negara menjelang pemberlakuan.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2025 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," ujar Denny.

BI, sambungnya, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Oleh sebab itu, cadangan devisa sebesar US$152 miliar itu diyakini memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan tetap terjaganya prospek ekspor, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus.

Sejalan dengan itu, BI berharap cadangan devisa tersebut meningkat persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutup Ramdan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
2 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
2 jam yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Utang Luar Negeri Pemerintah Makin Naik, Capai US$435,6 Miliar per Mei 2025

Utang Luar Negeri Pemerintah Makin Naik, Capai US$435,6 Miliar per Mei 2025

Pemerintah Sudah Bayar Bunga Utang Rp257,1 Triliun, Sisa Lebih Banyak pada Semester II

Pemerintah Sudah Bayar Bunga Utang Rp257,1 Triliun, Sisa Lebih Banyak pada Semester II

Cuan Lebih dari 35% Setahun, Reksa Dana Campuran Jawara Pilih Saham BBCA, Obligasi Grup Sinar Mas hingga MNC

Cuan Lebih dari 35% Setahun, Reksa Dana Campuran Jawara Pilih Saham BBCA, Obligasi Grup Sinar Mas hingga MNC

Posisi Utang Pemerintah Tak Kunjung Rilis, Bakal Diungkap saat Nota Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Tak Kunjung Rilis, Bakal Diungkap saat Nota Keuangan

Sri Mulyani ke DPR: SBN Bukan Beban Negara

Sri Mulyani ke DPR: SBN Bukan Beban Negara

Utang Luar Negeri Pemerintah Rp3.416,48 Triliun untuk Biayai Bansos Cs, Swasta Pilih Mengerem

Utang Luar Negeri Pemerintah Rp3.416,48 Triliun untuk Biayai Bansos Cs, Swasta Pilih Mengerem

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Foreign Reserves Strong Enough to Weather Global Storms, BI Says

Foreign Reserves Strong Enough to Weather Global Storms, BI Says

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ramalan Prospek Kredit Kendaraan saat Bank Pelat Merah Lirik Bisnis Auto Loan
Perbankan
7 menit yang lalu

Ramalan Prospek Kredit Kendaraan saat Bank Pelat Merah Lirik Bisnis Auto Loan

AASI: Spin Off Asuransi Syariah Bikin Agen hingga Konsumen Makin Percaya Diri
Asuransi
45 menit yang lalu

AASI: Spin Off Asuransi Syariah Bikin Agen hingga Konsumen Makin Percaya Diri

Penyebab Cadangan Devisa Juli 2025 Turun: Dipakai Bayar Utang Luar Negeri
Moneter
1 jam yang lalu

Penyebab Cadangan Devisa Juli 2025 Turun: Dipakai Bayar Utang Luar Negeri

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM
Korporasi
19 jam yang lalu

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

Bank Syariah milik BCA Fokus Perbesar Basis Nasabah
Bisnis Syariah
1 jam yang lalu

Bank Syariah milik BCA Fokus Perbesar Basis Nasabah

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care
Asuransi
20 Jul 2025 | 20:01 WIB

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care

Tips Mencapai Kemerdekaan Secara Finansial, Bukan Cuma Mimpi!
Personal Finance
1 jam yang lalu

Tips Mencapai Kemerdekaan Secara Finansial, Bukan Cuma Mimpi!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

2

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

3

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

4

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

5

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemulihan Ekosistem Danau Ranu Pani
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

2

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

3

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

4

BTN Beberkan Siasat Pertebal Dana Murah pada Paruh Kedua 2025

5

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar