Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 20 November 2024

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.842 per dolar AS pada perdagangan hari ini. Cek kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp15.842 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (20/11/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,02% atau 2,5 poin. Indeks dolar terpantau melemah tipis 0,01% ke posisi 106,079.

Mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,15%, yuan China melemah 0,00%, Singapura melemah sebesar 0,01%, rupee India melemah 0,02%, peso Filipina melemah 0,07%, won Korea melemah 0,01%, dan dolar Taiwan melemah 0,05%.

Mata uang yang menguat di antara lain baht Thailand (0,12%), ringgit Malaysia menguat 0,07%, dan dolar Hong Kong menguat 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi bahwa rupiah akan bergerak fluktuatif dan ditutup menguat pada rentang Rp15.780—Rp15.850.

Terkait pelemahan dolar, dia menilai adanya pengaruh dari pembacaan inflasi di AS, sekaligus sinyal yang kurang dovish dari bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) dalam memangkas suku bunga pada Desember nanti.

Dia mengatakan bahwa menurut CME Fedwatch, para pelaku usaha memperkirakan peluang 55,7% untuk pemangkasan 25 basis poin (bps) pada Desember, dan peluang 44,3% untuk suku bunga tetap atau tidak berubah.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.833 dan harga jual sebesar Rp15.853 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.690 dan Rp15.990 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.690 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.990 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 08.47 WIB masing-masing sebesar Rp15.814 dan Rp15.894 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.705 dan Rp15.955 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.24 WIB masing-masing sebesar Rp15.830 dan Rp15.850.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.550 dan harga jual senilai Rp15.900. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa (19/11/2024) pukul 09.47 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.23 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.575 dan Rp15.925.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.791 dan harga jual sebesar Rp15.891 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.700 dan jual sebesar Rp16.000. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.