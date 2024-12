Jurus Bank Mandiri (BMRI) Pacu Kredit Kendaraan Bermotor Akhir 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat hingga September 2024, total pengajuan Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mencapai Rp7,8 triliun, meningkat 7% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp7,3 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Mandiri pun merilis fitur terbaru Livin’ Auto di aplikasi Livin' by Mandiri. Harapannya, fitur Livin’ Auto dapat mengoptimalkan akuisisi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan tentunya terus meningkatkan portfolio Mandiri KKB di tahun 2024.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menjelaskan bahwa Livin’ Auto menawarkan tiga keunggulan, yaitu Auto Lengkap Pilihannya, Auto Gampang Kreditnya, dan Auto Tenang Monitor Pembiayaannya.

Keunggulan yang pertama, Auto Lengkap Pilihannya yang memungkinkan nasabah untuk menemukan berbagai pilihan kendaraan melalui fitur “Explore”, lengkap dengan detail eksterior, interior, dan spesifikasi, serta menyesuaikan pilihan kendaraan sesuai dengan limit dan anggaran mereka.

Selain itu, tersedia fitur “Simulasi Pinjaman” yang memberikan kemudahan dalam menentukan besaran uang muka, tenor, dan asuransi sesuai kebutuhan, sehingga nasabah dapat menghitung estimasi kredit secara akurat. Ditambah dengan suku bunga pinjaman yang kompetitif, nasabah dapat menikmati penawaran yang menarik sehingga Auto Gampang Kreditnya.

Nasabah juga hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk proses pre-check dan tiga jam untuk persetujuan kredit. Kemudahan ini memungkinkan nasabah untuk segera memiliki kendaraan hanya dari genggaman, tanpa perlu menunggu lama.

Setelah pengajuan pembiayaan berhasil dikirim, nasabah dapat melakukan tracking melalui fitur “Lacak Status Pengajuan” di Livin’ Auto. Dengan cara ini, nasabah bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai proses pembiayaan kendaraan secara real-time, menjadikan prosesnya lebih transparan dan memberikan pengalaman Auto Tenang Monitor Pembiayaan.

“Fitur ini merupakan langkah strategis untuk membawa Livin’ by Mandiri sebagai beyond super app bidang finansial dan gaya hidup to the next level, yang menggabungkan kemudahan teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan,” kata Aquarius dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12/2024).

Livin’ Auto saat ini tersedia bagi nasabah yang memenuhi kriteria dan dapat diakses langsung melalui ikon Livin’ Auto pada homescreen Livin’ by Mandiri.

Fitur ini menawarkan solusi perbankan untuk Kredit Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dari awal hingga akhir. Mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pengiriman kendaraan, semuanya dalam satu aplikasi Livin' by Mandiri.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah meluncurkan beberapa layanan pinjaman di dalam aplikasi Livin’ by Mandiri, seperti personal loan dengan plafon hingga Rp1 miliar bagi nasabah yang memenuhi syarat, layanan konversi transaksi kartu kredit menjadi cicilan dengan tenor bervariasi, dan power cash kartu kredit yang memungkinkan nasabah mengonversi limit kartu kredit menjadi uang tunai hingga 50%.

Selain itu, tersedia layanan buy now pay later sebagai opsi pembayaran di berbagai merchant dengan limit hingga 50% menggunakan QRIS, serta fitur Livin’ KPR yang mempermudah nasabah dalam menemukan hunian impian dari developer terkemuka hingga pengajuan kredit secara mudah dan cepat untuk selangkah menuju rumah.

Sebagai tambahan informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga Quarter III 2024, pengguna aplikasi Livin' by Mandiri menembus angka 27,6 juta pengguna, naik 32% secara year on year (YoY). Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp2.940 triliun dengan frekuensi transaksi 2,7 miliar transaksi.