Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 17 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.348 per dolar AS pada awal perdagangan hari ini, Jumat (17/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.348 per dolar AS pada awal perdagangan hari ini, Jumat (17/1/2025). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat tipis 0,07% ke level Rp16.348. Indeks dolar AS melemah 0,01% ke level 108,96.

Beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka menguat. Baht Thailand menguat 0,37%, won Korea menguat 0,20%, dan peso Filipina menguat 0,19%.

Mata uang yang melemah antara lain yen Jepang sebesar 0,10% dan dolar Hong Kong 0,01%.

Sebelumnya, rupiah ditutup melemah 0,31% ke posisi Rp16.376 per dolar AS pada perdagangan Kamis (16/1/2025).

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah kemarin. Dari luar negeri, rilis data inflasi consumer price index (CPI) AS periode Desember terbaca sedikit lebih rendah dari yang diharapkan.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 bergerak di angka 4,7%-5,5%. Angka tersebut lebih rendah daripada ekspektasi sebelumnya di level 4,8%-5,6% karena mencermati kondisi dinamika ekonomi global yang bergejolak.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.49 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.360 dan harga jual sebesar Rp16.385 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.220 dan Rp16.520 per pukul 09.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.220 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.520 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.04 WIB masing-masing sebesar Rp16.355 dan Rp16.383 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.270 dan Rp16.470 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.350 dan Rp16.380.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.22 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Rabu pukul 10.06 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.358 dan harga jual sebesar Rp16.378 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 10.20, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.215 dan jual sebesar Rp16.515. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.