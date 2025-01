Simak! Ragam Tebaran Promo Imlek dari BNI dan Bank Mandiri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Bank-bank di Indonesia menebar promo menarik dalam momentum Tahun Baru Imlek 2025 yang jatuh pada Rabu (29/1/2025). Berikut promo Imlek 2025 untuk nasabah dari BNI dan Bank Mandiri.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI memberikan penawaran bagi nasabah yang bertransaksi menggunakan kartu BNI dan aplikasi perbankan wondr by BNI dalam menyambut tahun ular kayu ini.

“BNI memberikan berbagai penawaran menarik seperti promo dining, e-commerce, groceries, fashion and lifestyle, hampers, hingga traveling yang bisa dinikmati hingga akhir Februari 2025,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Sejumlah penawaran menarik diberikan kepada pengguna wondr by BNI hingga 2 Februari 2025. Potongan 8% hingga Rp25.000 dapat digunakan untuk pembelian token listrik PLN hingga pulsa dan paket data.

Diskon 8% hingga Rp150.000 dapat didapatkan untuk pembelian tiket Whoosh dan kereta api, sedangkan pembelian tiket pesawat mendapatkan diskon 8% hingga Rp200.000. Pengguna wondr by BNI juga bisa mendapat diskon 8% hingga Rp20.000 jika mengisi ulang kartu TapCash dengan minimal Rp100.000.

Promo juga berlaku untuk fitur investasi, yang mana bebas biaya transaksi pembelian Reksa Dana di wondr by BNI dan BNI Mobile Banking berlaku hingga 30 Juni 2025.

Lebih lanjut, pengguna kartu dan wondr by BNI bisa menikmati potongan hingga Rp500.000 untuk makan bersama di sejumlah restoran seperti The Leaf, ANGKE, Paradise Dynasty, Gyu-Kaku, dan Din Tai Fung hingga 25 Februari 2025.

Terkait kebutuhan sehari-hari, pengguna kartu BNI dan wondr by BNI bisa mendapatkan potongan hingga Rp100.000 di sejumlah merchant seperti GrandLucky, Hypermart, Lotte Mart, Kem Chicks, The Food Hall, dan GS The Fresh periode hingga 2 Februari 2025. Potongan hingga Rp 1,888 juta bisa diperoleh dengan berbelanja di az-ko, Informa, SOGO, STAR, Electronic City, dan Rambla sampai dengan 9 Februari 2025.

Bagi pemegang Kartu Kredit BNI, Kartu Debit dan Debit BNI Emerald, potongan hingga Rp760.000 bisa didapatkan di tiket.com, Traveloka, Garuda Indonesia, agoda, Airpaz, dan Grab sampai dengan 25 Februari 2025.

Potongan transaksi e-commerce hingga Rp388.000 berlaku di Tokopedia, blibli, Shopee, dan Lazada, periode hingga 28 Februari 2025.

Terdapat pula potongan belanja hingga Rp200.000 yang bisa digunakan pengguna wondr by BNI dan Kartu BNI di The Harvest, Clairmont, Oma Elly, LAPISLAPIS, Haagen-Dazs, dan TOUS les JOURS hingga 2 Februari 2025.