Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 31 Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.256 pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (31/1/2025). Lalu, bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI pada hari ini, 31 Januari 2025?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 53 poin atau 0,33% ke level Rp16.309 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,32% menuju posisi 108,14.

Sebagian besar mata uang kawasan Asia turut dibuka melemah. Ringgit Malaysia mengalami pelemahan 0,33%, won Korea 0,88%, yuan China 0,05%, rupee India terkoreksi 0,08%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memprediksi pelemahan rupiah akan terus berlanjut. Menurutnya, pergerakan kurs dipengaruhi oleh sentimen investor terhadap kebijakan bank sentral AS yakni Federal Reserve atau The Fed.

Pada Kamis lalu, The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuan pada kisaran 4,25% - 4,5%. Menurutnya, investor masih mencermati sentimen hawkish, yakni proyeksi bahwa suku bunga akan tetap tinggi berdasarkan hasil pertemuan tersebut.

Ibrahim juga menilai bahwa keputusan mempertahankan suku bunga acuan menunjukkan bahwa The Fed cenderung menahan kebijakan untuk sementara waktu.

“Mereka menunggu perkembangan inflasi lebih lanjut, data ketenagakerjaan, serta kejelasan dampak kebijakan Presiden Donald Trump,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (30/1/2025).

Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.00 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.295 dan harga jual sebesar Rp16.320 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.130 dan Rp16.430 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.130 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.430 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 08.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.240 dan Rp16.340 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.120 dan Rp16.420 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 08.57 WIB masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.290.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.050 dan harga jual senilai Rp16.400. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.51 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.40 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.050 dan Rp16.400.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.298 dan harga jual sebesar Rp16.318 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.200 dan jual sebesar Rp16.430. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.