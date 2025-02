Kurs Dolar Amerika di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI Siang Ini, 18 Februari 2025

Nilai tukar rupiah melemah ke posisi Rp16.266 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang ini, Selasa (18/2/2025) pukul 11.26 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dalam perdagangan siang ini melemah ke posisi Rp16,266,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang hari ini, Selasa (18/2/2025) pukul 11.56 WIB.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah pada pagi hari dibuka melemah 0,15% atau 25 poin ke level Rp16.253. Indeks dolar AS naik 0,29% ke level 106,88. Nili tukar itu semakin melemah menjadi -0,24% ke Rp16,266,5 per dolar Amerika.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menyebut adanya sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, pasar tengah berhati-hati di tengah kekhawatiran perang dagang dan kekhawatiran pasokan pengumuman tarif oleh Presiden AS Donald Trump.

Selain itu, pergerakan rupiah juga dipengaruhi faktor adanya potensi berakhirnya perang Rusia dan Ukraina. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengatakan Ukraina dan Eropa akan menjadi bagian dari negosiasi nyata untuk mengakhiri perang dengan Moskow.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang Januari 2025, neraca perdagangan Indonesia surplus US$3,45 miliar, lebih tinggi US$1,21 miliar dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi US$1,45 miliar dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.11 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.260 dan harga jual sebesar Rp16.280 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.070 dan Rp16.370 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.070 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.370 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 11.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.258 dan harga jual sebesar Rp16.278 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.140 dan jual sebesar Rp16.390. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS saat diakses pukul 11.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.252 dan Rp16.278 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.180 dan Rp16.380 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 08.46 WIB masing-masing sebesar Rp16.210 dan Rp16.240.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.47 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.52 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.