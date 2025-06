Road to MJM 2025 Hadirkan Cashback dan Hadiah dari Jogja

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Menyambut kemeriahan Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2025, Bank Mandiri menghadirkan program promo spektakuler bertajuk Road to MJM 2025.

Tak hanya jadi ajang pemanasan menuju race day di kawasan Candi Prambanan pada 22 Juni 2025, Bank Mandiri turut menawarkan serangkaian program promosi berupa cashback, hadiah, dan diskon belanja yang menyatu dalam semangat bertajuk “Dari Jogja untuk Indonesia”.

Mengusung tema “Accelerate Your Limit, Embrace The Culture”, program ini memperluas akses partisipasi masyarakat ke MJM melalui sinergi olahraga, budaya, dan sektor finansial.

Selama periode 1–30 Juni, Bank Mandiri menggulirkan berbagai promo khusus yang dapat dinikmati nasabah secara langsung, baik di lokasi event maupun nasabah pengguna produk finansial Bank Mandiri di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara mengatakan, program dan promo khusus ini dirancang untuk memperkaya pengalaman nasabah dengan pendekatan menyeluruh.

“Kami ingin MJM dirasakan bukan hanya oleh pelari yang datang ke Jogja, tetapi oleh seluruh nasabah kami di berbagai kota. Melalui promo ini, kami mempertegas komitmen untuk menghadirkan layanan keuangan yang dekat, relevan, dan bernilai tambah,” jelas Ashidiq dalam keterangan resminya, Kamis (12/6).

Lewat program ini, nasabah bisa mendapatkan voucher senilai Rp 25 ribu hanya dengan membuka Tabungan NOW dan aktivasi Livin’ by Mandiri. Untuk nasabah yang melakukan pembukaan kartu kredit nasabah bisa mendapatkan welcome bonus hingga Rp1 juta dan bebas biaya membership hingga 5 tahun. Selain itu Bank Mandiri menerbitkan desain edisi khusus Jogja Marathon 2025.

Di saat bersamaan, Bank Mandiri juga memberikan cashback QRIS Livin’ by Mandiri senilai Rp15 ribu. Untuk nasabah pemegang kartu debit / kredit, dapat menikmati promo khusus berupa potongan hingga Rp100 ribu dan diskon hingga 20% dengan tukar Livin’poin.

Untuk kategori merchant kuliner, nasabah dapat menikmati potongan langsung sebesar Rp50 ribu di merchant Tip Tap Toe, Ayom, Abhayagiri Resto, Masama by Kamil, Gudeg Sagan, Gudeg Yu Djum, dan merchant favorit lainnya.

Sedangkan pada merchant oleh-oleh berupa potongan langsung hingga Rp100 ribu di merchant Bakpia Kurnia Sari, Bakpia Kencana, DOWA, Hamzah Batik, Apips Batik dan merchant favorit lainnya dengan menggunakan kartu debit / kartu kredit.

Untuk runners yang akan berwisata di Kota Jogja, Bank Mandiri juga menawarkan promo akomodasi dan hotel dengan potongan hingga Rp 350 ribu pada merchant Traveloka, Tiket.com, Bluebird, dan Grab.

Tak ketinggalan, program cicilan 0% selama tiga bulan juga berlaku di gerai Adidas untuk pembelian sepatu lari dan perlengkapan olahraga sepanjang tahun 2025. Di sisi lain, nasabah yang menukar Livin’poin berkesempatan memenangkan hadiah menarik lewat program raffle, mulai dari sepatu Adidas Adizero, Garmin Forerunner, Shokz Openrun Pro 2 Mini, hingga tiket Berlin Marathon 2026.

“Seluruh promo ini kami hadirkan sebagai bentuk akselerasi gaya hidup, UMKM lokal, hingga digitalisasi transaksi nasabah. Kami ingin pengalaman MJM 2025 terasa lengkap dan menyenangkan, dari awal sampai akhir,” ujar Ashidiq.

Tak hanya soal promo, bank berlogo pita emas ini turut menyuguhkan city run dan fun run di Jakarta, Surabaya, dan Jogja. Nasabah yang hadir dapat membuka rekening Tabungan NOW dengan hadiah hingga Rp175 ribu, memperoleh kartu kredit bebas iuran pertama serta bonus hingga Rp1 juta, dan mengakses e-money edisi spesial MJM 2025.

Ashidiq menambahkan, sebagai bagian dari pengalaman menyeluruh MJM 2025, keseruan tidak hanya hadir di lintasan lari. Racepack Collection akan berlangsung pada 19–21 Juni di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, dan akan diramaikan oleh festival budaya bertajuk MLAKU LOKAL yang menghadirkan kuliner UMKM, pertunjukan seni, serta booth interaktif dengan promo Livin’ QRIS dan beragam merchandise eksklusif.

“MJM adalah panggung kolaboratif, di event ini kami ingin menunjukkan bahwa semangat dari Jogja bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia, dalam bentuk pengalaman nyata yang berdampak langsung,” pungkas Ashidiq.

Bank Mandiri menargetkan ribuan pelari dan pengunjung akan terlibat dalam perhelatan MJM tahun ini, yang berpuncak pada gelaran utama di Prambanan. Di sana, peserta akan menikmati nuansa budaya lokal, suguhan seni, serta ekosistem digital perbankan yang telah terintegrasi dengan kebutuhan sehari-hari.

Informasi lebih detail mengenai program dan promo Mandiri Jogja Marathon 2025 dapat diakses di bmri.id/promojogmar dan sosial media resmi @bankmandiri.