Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sun Life dan CIMB Niaga Luncurkan X-Tra Plan Protection

Sun Life dan CIMB Niaga meluncurkan Asuransi X-Tra Plan Protection, menawarkan perlindungan jiwa dan investasi bagi generasi dinamis.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:50
Share
Di tengah tingginya tekanan inflasi dan belum meratanya perencanaan keuangan jangka panjang di Indonesia, PT Sun Life Financial Indonesia bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk menghadirkan solusi baru melalui peluncuran produk Asuransi X-Tra Plan Protection/Istimewa
Di tengah tingginya tekanan inflasi dan belum meratanya perencanaan keuangan jangka panjang di Indonesia, PT Sun Life Financial Indonesia bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk menghadirkan solusi baru melalui peluncuran produk Asuransi X-Tra Plan Protection/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA- Di tengah tingginya tekanan inflasi dan belum meratanya perencanaan keuangan jangka panjang di Indonesia, PT Sun Life Financial Indonesia bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk menghadirkan solusi baru melalui peluncuran produk Asuransi X-Tra Plan Protection.

Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa yang komprehensif sekaligus benefit yang dapat diproses menjadi produk investasi di masa mendatang. Produk ini menyasar generasi masa kini yang menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan gaya hidup yang dinamis.

Riset dari Sun Life Asia Financial Resilience Index 2025 menunjukkan bahwa 55% masyarakat Indonesia belum memiliki rencana keuangan lebih dari satu tahun, dan hanya 9% yang telah menyiapkan perencanaan keuangan lebih dari 10 tahun ke depan. Pada saat yang sama, 92% masyarakat terdampak langsung oleh inflasi, yang mendorong mereka untuk lebih fokus pada kebutuhan harian dibandingkan persiapan masa depan.

“Banyak masyarakat, terutama generasi produktif, ingin memiliki proteksi namun tidak ingin proses yang rumit atau komitmen pembayaran jangka panjang. Asuransi X-Tra Plan Protection menjawab kebutuhan ini dengan menawarkan proteksi dan manfaat hidup dalam satu produk yang tetap mudah diakses,” ujar Octavianus Ariwan, Chief Partnership Distribution Officer, Sun Life Indonesia, dikutip pada Kamis (21/8/2025).

Sebagai produk asuransi jiwa tradisional, Asuransi X-Tra Plan Protection menawarkan kombinasi perlindungan dan manfaat hidup, meliputi perlindungan jiwa hingga 14x premi tahunan. Selain itu terdapat manfaat tahunan secara reguler selama masa polis aktif ditambah manfaat akhir kontrak dijamin dengan total hingga 140% dari total premi yang dibayarkan.

Hal lainnya yaitu Terminal Bonus (jika ada) yang dapat diterima baik pada saat meninggal dunia maupun saat hidup di akhir masa polis.

Baca Juga

Nasabah cukup memilih plan dengan masa pembayaran premi 5 tahun atau 10 tahun, untuk mendapatkan perlindungan selama 20 atau 30 tahun. Produk ini juga dilengkapi proses pengajuan asuransi yang mudah, tanpa pemeriksaan medis (hingga Rp2,5 miliar), cukup dengan menjawab pertanyaan kesehatan sederhana, sehingga menjadikannya semakin inklusif.

Sebagai mitra perbankan yang terus berfokus pada pemberdayaan finansial nasabah, CIMB Niaga melihat bahwa kebutuhan akan solusi perlindungan jangka panjang yang mudah, fleksibel, dan memberikan manfaat beragam terus meningkat.

“Karena itu, peluncuran Asuransi X-Tra Plan Protection bersama Sun Life merupakan bagian dari upaya berkelanjutan CIMB Niaga untuk menjawab hal tersebut, karena produk asuransi ini tidak hanya memberikan perlindungan jiwa dan ketenangan melalui nilai Pertanggungan Jiwa yang diberikan hingga 14x premi tahunan,” ujar Ariteguh Arief, Head of Preferred, Wealth and Insurance Business, CIMB Niaga.

Dia menjelaskan dengan proses yang simpel, manfaat perlindungan yang maksimal, dan potensi pengembalian yang kompetitif, Asuransi X-Tra Plan Protection memungkinkan nasabah kami untuk merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri, tanpa mengorbankan kenyamanan hidup hari ini.

“Bagi nasabah yang ingin menikmati manfaat perlindungan maksimal tersebut dapat berkonsultasi dan membeli produknya di kantor cabang CIMB Niaga terdekat atau hubungi 14041,” tambah Ariteguh.

Asuransi X-Tra Plan Protection merupakan bagian dari kemitraan jangka panjang antara Sun Life dan CIMB Niaga yang telah berjalan sejak 2009 dan diperpanjang hingga 2039. Kemitraan ini menandakan sinergi yang kuat dalam menyediakan akses terhadap solusi asuransi yang praktis, relevan, dan bernilai tinggi bagi masyarakat luas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo
Premium
1 jam yang lalu

Target Harga Saham PGEO di Tengah Manuver Kejar Target EBT Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga Luncurkan X-Tra Wealth Link dan X-Tra Invest Assurance

Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga Luncurkan X-Tra Wealth Link dan X-Tra Invest Assurance

Tingkat Densitas Asuransi Meningkat

Tingkat Densitas Asuransi Meningkat

Sun Life dan Muamalat Luncurkan Asuransi Haji

Sun Life dan Muamalat Luncurkan Asuransi Haji

Sun Life dan Bank Muamalat Perkuat Literasi Keuangan Syariah

Sun Life dan Bank Muamalat Perkuat Literasi Keuangan Syariah

Sun Life Luncurkan X-Tra Proteksi Cermat USD, Bantu Siapkan Studi di Luar Negeri

Sun Life Luncurkan X-Tra Proteksi Cermat USD, Bantu Siapkan Studi di Luar Negeri

Sun Life Kirim Bantuan ke Korban Erupsi Lewotobi: Air Bersih hingga Perpustakaan Keliling

Sun Life Kirim Bantuan ke Korban Erupsi Lewotobi: Air Bersih hingga Perpustakaan Keliling

Sun Life Latih Generasi Muda Masuki Industri Asuransi

Sun Life Latih Generasi Muda Masuki Industri Asuransi

Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga Luncurkan Produk Asuransi Syariah Terbaru

Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga Luncurkan Produk Asuransi Syariah Terbaru

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang
Asuransi
2 jam yang lalu

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Adira Finance Optimistis Kinerja Pembiayaan Semester II Moncer usai BI Rate Turun ke 5%
Multifinance
11 jam yang lalu

Adira Finance Optimistis Kinerja Pembiayaan Semester II Moncer usai BI Rate Turun ke 5%

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT
Perbankan
12 jam yang lalu

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

BI Rate Turun, BRI Finance Sebut Permintaan Kredit Berpotensi Naik
Multifinance
14 jam yang lalu

BI Rate Turun, BRI Finance Sebut Permintaan Kredit Berpotensi Naik

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun
Perbankan
15 jam yang lalu

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun

2

Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025

3

Sudah 4 Kali, BI Masih Punya Ruang untuk Turunkan Suku Bunga Lagi

4

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

5

BI Rate Turun, BRI Finance Sebut Permintaan Kredit Berpotensi Naik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun

2

Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025

3

Sudah 4 Kali, BI Masih Punya Ruang untuk Turunkan Suku Bunga Lagi

4

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

5

BI Rate Turun, BRI Finance Sebut Permintaan Kredit Berpotensi Naik