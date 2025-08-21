Sun Life dan CIMB Niaga Luncurkan X-Tra Plan Protection

Bisnis.com, JAKARTA- Di tengah tingginya tekanan inflasi dan belum meratanya perencanaan keuangan jangka panjang di Indonesia, PT Sun Life Financial Indonesia bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk menghadirkan solusi baru melalui peluncuran produk Asuransi X-Tra Plan Protection.

Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa yang komprehensif sekaligus benefit yang dapat diproses menjadi produk investasi di masa mendatang. Produk ini menyasar generasi masa kini yang menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan gaya hidup yang dinamis.

Riset dari Sun Life Asia Financial Resilience Index 2025 menunjukkan bahwa 55% masyarakat Indonesia belum memiliki rencana keuangan lebih dari satu tahun, dan hanya 9% yang telah menyiapkan perencanaan keuangan lebih dari 10 tahun ke depan. Pada saat yang sama, 92% masyarakat terdampak langsung oleh inflasi, yang mendorong mereka untuk lebih fokus pada kebutuhan harian dibandingkan persiapan masa depan.

“Banyak masyarakat, terutama generasi produktif, ingin memiliki proteksi namun tidak ingin proses yang rumit atau komitmen pembayaran jangka panjang. Asuransi X-Tra Plan Protection menjawab kebutuhan ini dengan menawarkan proteksi dan manfaat hidup dalam satu produk yang tetap mudah diakses,” ujar Octavianus Ariwan, Chief Partnership Distribution Officer, Sun Life Indonesia, dikutip pada Kamis (21/8/2025).

Sebagai produk asuransi jiwa tradisional, Asuransi X-Tra Plan Protection menawarkan kombinasi perlindungan dan manfaat hidup, meliputi perlindungan jiwa hingga 14x premi tahunan. Selain itu terdapat manfaat tahunan secara reguler selama masa polis aktif ditambah manfaat akhir kontrak dijamin dengan total hingga 140% dari total premi yang dibayarkan.

Hal lainnya yaitu Terminal Bonus (jika ada) yang dapat diterima baik pada saat meninggal dunia maupun saat hidup di akhir masa polis.

Nasabah cukup memilih plan dengan masa pembayaran premi 5 tahun atau 10 tahun, untuk mendapatkan perlindungan selama 20 atau 30 tahun. Produk ini juga dilengkapi proses pengajuan asuransi yang mudah, tanpa pemeriksaan medis (hingga Rp2,5 miliar), cukup dengan menjawab pertanyaan kesehatan sederhana, sehingga menjadikannya semakin inklusif.

Sebagai mitra perbankan yang terus berfokus pada pemberdayaan finansial nasabah, CIMB Niaga melihat bahwa kebutuhan akan solusi perlindungan jangka panjang yang mudah, fleksibel, dan memberikan manfaat beragam terus meningkat.

“Karena itu, peluncuran Asuransi X-Tra Plan Protection bersama Sun Life merupakan bagian dari upaya berkelanjutan CIMB Niaga untuk menjawab hal tersebut, karena produk asuransi ini tidak hanya memberikan perlindungan jiwa dan ketenangan melalui nilai Pertanggungan Jiwa yang diberikan hingga 14x premi tahunan,” ujar Ariteguh Arief, Head of Preferred, Wealth and Insurance Business, CIMB Niaga.

Dia menjelaskan dengan proses yang simpel, manfaat perlindungan yang maksimal, dan potensi pengembalian yang kompetitif, Asuransi X-Tra Plan Protection memungkinkan nasabah kami untuk merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri, tanpa mengorbankan kenyamanan hidup hari ini.

“Bagi nasabah yang ingin menikmati manfaat perlindungan maksimal tersebut dapat berkonsultasi dan membeli produknya di kantor cabang CIMB Niaga terdekat atau hubungi 14041,” tambah Ariteguh.

Asuransi X-Tra Plan Protection merupakan bagian dari kemitraan jangka panjang antara Sun Life dan CIMB Niaga yang telah berjalan sejak 2009 dan diperpanjang hingga 2039. Kemitraan ini menandakan sinergi yang kuat dalam menyediakan akses terhadap solusi asuransi yang praktis, relevan, dan bernilai tinggi bagi masyarakat luas.