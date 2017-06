Share this post :

Pemimpin Wilayah BNI Malang Yessy Kurnia (kanan) menunjukkan aplikasi UnikQu di Malang, Jumat (16/6/2017). - Bisnis.com/Choirul

Bisnis.com, MALANG--PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI Wilayah Malang memacu transaksi nontunai dengan penggunaan uang elektronik berbasis server dengan menggunakan gadget, UnikQu, terutama pada saat libur Lebaran tahun dengan menggandeng merchant-merchant penting di Malang dan sekitarnya.



Pemimpin Wilayah BNI Malang Yessy Kurnia mengatakan sampai saat ini ada 25 merchant yang dapat memberikan layanan UnikQu dan segera bergabung 125 merchant lagi.



“Setiap bulan kami targetkan ada 100 merchant yang bergabung dan bisa memberikan layanan UnikQ yang menggunakan mesin edc yang bias membaca barcode,” ujarnya di Malang, Jumat (16/6/2017) malam.



Merchant-merchant tersebut merupakan retailer di bidang kuliner, toko buku, dan lainnya terutama yang terkait dengan industri parawisata.



Dengan begitu, lanjut dia, masyarakat maupun pemudik yang berwisata serta mudik ke Malang tidak perlu repot-repot menyediakan uang kartal, melainkan bisa menggunakan uang elektronik, termasuk yang berbasis server.



“Karena uang elektronik, maka kami dibatasi saldonya Rp1 juta. Top up saldonya melalui e-Channel, ATM, SMS, Mobile, Internet Banking dan Agen46,” ujarnya.



Sementara itu, menghadapi Lebaran tahun ini, BNI menaikkan jumlah pagu kasnya 2 kali dari biasanya dengan tujuan mengantisipasi kebutuhan dana tunai masyarakat yang mencapai Rp114 miliar/hari se wilayah Malang.



Sedangkan untuk jasa penukaran uang baru telah dimulai sejak 12 Juni serentak di seluruh cabang di wilayah Malang dan atas arahan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, rata-rata outlet/cabang mempersiapkan uang baru lebih dari Rp110 milyar.



Selain itu BNI wilayah Malang juga menyiapkan 1 unit BLG (BNI Layanan Gerak) dijalur mudik yaitu di daerah Saradan Madiun, 7 Kantor Cabang (KC) yang akan buka pada 23-29 Juni 2017 (KC Malang, KC Pasuruan, KC Blitar, KC Banyuwangi, KC Jember, KC Kediri, KC Madiun) dan 14 Kantor Cabang (KC) pada 30 Juni 2017 (KC Brawijaya, KC Lumajang, dan KC Malang.



Juga, KC Pacitan, KC Ponorogo, KC Probolinggo, KC Pasuruan, KC Tulungagung, KC Blitar, KC Banyuwangi, KC Jember, KC Kediri, KC Madiun, KC Situbondo) untuk melayani transaksi seluruh masyarakat khususnya pemudik, mensiagakan ATM dititik jalur mudik,



Saat ini jumlah ATM BNI wilayah Malang mencapai 947 unit meliputi ATM Tunai 849 unit, Non tunai 42 unit, CDM (Cash Deposite Machine) 20 unit, CRM(Cash Recycle Machine) 35 unit dan Drive Thru 1 unit.



Ramadan tahun ini dengan Program BNI Berbagi BNI juga telah menyalurkan bantuan pada 5 Pondok Pesantren dan 1 desa binaan Dinas Sosial Kota Malang yaitu Desaku Menanti, Desa Wisata 1000 topeng. Dari program BNI Berbagi telah disalurkan dana lebih dari Rp1 miliar.



Selama 2016-2017, BNI wilayah Malang telah menyalurkan CSR di bidang pendidikan, kesehatan, bencana alam, sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan pengentasan kemiskinan.