Rupiah Menguat, Bagaimana Kurs Jual Beli Dolar AS di Empat Bank Besar?

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perbankan menyesuaikan nilai tukar mata uang seiring dengan penguatan rupiah dan pelemahan dolar AS pada Kamis pagi (26/3/2020).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Kamis (26/3/2020) pukul 10.36 WIB sebesar Rp16.125 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp16.575 per dolar AS.

Sementara itu, untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.105 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar 16.595 per dolar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada Kamis (26/3/2020) pukul 09.14 WIB menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp16.150 dan Rp16.400, untuk special rate. Sedangkan untuk bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.14 WIB, menetapkan sebesar Rp15.900 per dolar AS untuk harga beli dan Rp16.500 per dolar AS untuk harga jual.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Kamis (26/3/2020) puku; 10.50 WIB menetapkan special rate harga beli dolar AS sebesar Rp16.049 per dolar dan harga jual sebesar Rp17.054 per dolar. Sedangkan, untuk bank notes, pada pukul 11.05 WIB, harga beli ditetapkan sebesar Rp15.950 per dolar dan harga jual sebesar Rp16.550 per dolar.

PT Bank Central Asia Tbk. pada Kamis (26/3/2020) pukul 10.54 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.215 dan harga jual sebesar Rp16.385. Harga tersebut berdasarkan e rate.

Sementara berdasarkan bank notes, Bank BCA pada pukul 08.21 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar 16.600 per dolar AS.

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah berhasil menguat pada perdagangan Kamis (26/3/2020) seiring dengan pelemahan dolar AS. Pukul 10.05 WIB, rupiah menguat 1,24 persen atau 205 poin menjadi Rp16.295 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau koreksi 0,25 persen atau 0,257 poin menjadi 100,793.

Berikut Kurs jual beli dolar AS di keempat Bank tersebut, Kamis (26/3/2020).

Kurs Dolar AS BRI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.095 16.605

E Rate 16.125 16.575

Bank Notes 16.105 16.595

Kurs Dolar AS Bank Mandiri

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.900 16.500

Special Rate 16.150 16.400

Bank Notes 15.900 16.500

Kurs Dolar AS BNI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.550 15.950

Special Rate 17.054 16.049

Bank Notes 16.550 15.950

Kurs Dolar AS BCA

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.100 16.600

E Rate 16.215 16.385

Bank Notes 16.100 16.600