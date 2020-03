Sejumlah Pegawai Bank Terinfeksi Corona, Pengamat: Butuh Standar yang Sama

Bisnis.com, JAKARTA – Inisiator Koalisi Pekerja Bank Lawan Corona Dannis Seniar Yullea Paripurna mengatakan penaggulangan epidemi virus corona atau Covid-19 oleh pelaku industri perbankan masih belum memadai.

"Epidemi virus corona adalah kejadian luar biasa. Banyak bank yang sudah melakukan penanggulangan dan perlindungan kepada karyawannya, tetapi masih belum cukup. Butuh aturan yang konkret, yang membuat semua kebijakan bank sama," kata Dannis, Minggu (29/3/2020).

Dannis yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jendral Serikat Pekerja PT Bank Danamon Indonesia itu menjelaskan dari segi operasional, bank membuat kebijakan masing-masing. Hal ini membuat risiko yang ditanggung oleh setiap karyawan di berbagai bank pun bervariasi.

Di samping itu, kebijakan yang diambil mandiri oleh bank justru menimbulkan konflik internal yang tidak baik untuk organisasi bank, seperti konflik antara bagian bisnis dan operasional. Oleh karena itu, dia berharap OJK langsung membuat sebuah surat edaran yang mencakup jumlah kantor cabang yang boleh beroperasi sekaligus jam operasionalnya.

"Kalau boleh, maksimal 50% kantor jaringan yang boleh beroperasi. Jam operasional pun jam 09.00 sampai 15.00. Semua bank harus sama, agar karyawan pun merasa aman," katanya.

Ia berharap, perusahaan bisa memberi jaminan kepada karyawan yang ditugaskan bekerja di kantor. OJK juga diminta bisa mendesak Bank untuk memberikan insentif dan fasilitas tambahan yang standar.

"Bagaimana pun potensi risiko bagi karyawan yang bertugas di luar rumah ini cukup besar. Saya rasa bank juga tidak akan terlalu keberatan, karena pemerintah pun sudah akan menanggung sebagian pengeluaran. Lagipula, peningkatan laba tahun lalu perbankan pun juga cukup baik," imbuhnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengutarakan pendapat yang serupa. Adapun menurutnya, ada tiga hal yang OJK perlu ambil dalam menghadapi kejadian luar biasa ini. Pertama, terkait standarisasi operasional bank agar tidak menjadi beban bagi para pegawai bank di kantor cabang sekaligus menjaga agar transaksi keuangan antar masyarakat tidak terganggu. Kedua, pemberian insentif bagi pegawai bank di garis depan, misalnya teller, customer service, satuan pengamanan, dan sebagainya.

"Ketiga, standarisasi alat pelindung diri bagi pegawai bank yang bertugas. harus ada pemberian sanksi apabila bank tidak memberikan perlindungan yang cukup," jelasnya.

Di hubungi terpisah, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengaku masih banyak kekurangan para pelaku industri perbankan dalam menghadapi kondisi seperti ini.

Dia pun berharap semua stake holder termasuk karyawan berperan aktif memberi masukan pembenahan operasional dalam menghadapi epidemi ini.

"Business Continuity Plan yang biasa saat ini baru mencakup gempa, banjir, dan kebakaran, tapi rasanya belum pernah terpikir konsep virus corona," katanya.

Adapun, jam operasional Kantor Cabang BCA untuk sementara berubah menjadi 08.15 - 14.00. BCA berupaya mematuhi imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah sehingga jam kerja karyawan dibagi menjadi split operation dan Work from home.

Langkah ini diambil untuk memastikan layanan perbankan di kantor cabang maupun sistem di back office tetap berlangsung normal, terutama jika terjadi kenaikan traffic sistem