Kurs Jual-Beli Dolar AS BCA dan BRI, 30 Maret 2020

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. menetapkan harga jual dolar AS Rp16.440 per dolar pada hari ini, Senin (30/3/2020), pukul 09.54 untuk kurs e-rate. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjual Rp16.525 per dolar pada pukul 10.06 untuk kurs e-rate.

Untuk harga beli, BRI mematok harga Rp16.115 per dolar, sedangkan BCA memasang harga beli lebih tinggi sebesar Rp16.280 per dolar.

Dalam kurs bank notes, BRI mematok harga jual dolar AS yang lebih rendah Rp16.545 per dolar, pada pukul 10.06, sedangkan BCA menetapkan harga jual Rp16.550 per dolar pada pukul 09.44.

Untuk harga beli, BRI juga mematok harga Rp16.095 per dolar, sedangkan BCA mematok harga beli sebesar Rp16.050 per dolar.

Di samping itu, dalam kurs TT counter, BCA menjual dolar AS Rp16.550 per dolar pada pukul 09.22, sedangkan BRI mematok harga jual dolar AS yang lebih tinggi, yaitu Rp16.555 per dolar pada pukul 10.06.

Sebaliknya, harga beli dolar AS yang ditetapkan BRI lebih tinggi dibandingkan dengan BCA, Rp16.085 per dolar, sedangkan BCA mematok harga Rp16.050 per dolar.

Kurs dolar BCA:

Mata Uang e-Rate

30 Mar 2020 / 09:54 WIB TT Counter*

30 Mar 2020 / 09:22 WIB Bank Notes*

30 Mar 2020 / 09:44 WIB Beli Jual Beli Jual Beli Jual USD 16.280,00 16.440,00 16.050,00 16.550,00 16.050,00 16.550,00

*) Untuk transaksi valas di atas USD 25.000 atau ekuivalen bisa dilakukan melalui teller BCA dengan menyertakan dokumen pendukung transaksi

Kurs Dolar USD BRI

Kurs Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 16.085 16.555 E-rate 16.115 16.525 Bank Notes 16.095 16.545